Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κάππαρη: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από αποτσίγαρα σε γλάστρα - Στο νοσοκομείο ο γείτονας

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε διαμέρισμα στην περιοχή Κάππαρη, στην επαρχία Αμμοχώστου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Γείτονας που επιχείρησε να κατασβέσει τις φλόγες τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, ενώ ο ένοικος του διαμερίσματος πρόλαβε να εξέλθει με ασφάλεια.

Οι πρώτες ενδείξεις αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από αποτσίγαρα που είχαν σβηστεί σε γλάστρα με φυτά.

Σε ανακοίνωση η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι «η ώρα 19:02 χθες λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου συγκροτήματος κατοικιών στην περιοχή Κάππαρη, της επαρχίας Αμμοχώστου. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου Λοχία Αδάμου Αδάμου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:15».

Αναφέρεται ότι «η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και επεκτάθηκε στο εσωτερικό του, αφού έσπασε η γυάλινη προθήκη της βεράντας. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, εκτεταμένες ζημιές υπέστη μέρος του περιεχομένου του διαμερίσματος, ενώ επηρεάστηκε η βαφή της τοιχοποιίας και το δάπεδο του χώρου. Γείτονας επιχείρησε να κατασβέσει την πυρκαγιά και στην προσπάθεια του τραυματίστηκε στο χέρι. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετέβηκε στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου για περαιτέρω περίθαλψη».

Σημειώνεται πως «ο ένοικος του διαμερίσματος εξήλθε από αυτό με ασφάλεια, πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, «τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, χωρίς να αποκλείεται να προκλήθηκε από υπολείμματα καπνιστικών ειδών (γόπες τσιγάρων), τα οποία κατασβένονταν σε γλάστρα με φυτά».