Αντιδράσεις για Σένγκεν: Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα διχάζει την ΕΕ - Σχέδιο 5 σημείων από Φον ντερ Λάιεν

Σε ενίσχυση της προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων και σε συντονισμένη δράση απέναντι στις μεταναστευτικές πιέσεις κάλεσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη μαζική άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η Ισπανία υπολογίζει ότι περίπου 69.500 μετανάστες έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο, αριθμός σημαντικά υψηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις, οι οποίες έκαναν λόγο για περίπου 50.000 ανθρώπους. Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε 72 νεκρούς στην ισπανική πλευρά των συνόρων και σε 11 στη μαροκινή.

Οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να πραγματοποιήσουν έκτακτη τηλεδιάσκεψη την Τρίτη, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση και τις ευρύτερες επιπτώσεις της κρίσης.

Οι εικόνες από τη Θέουτα έχουν προκαλέσει νέες εντάσεις μεταξύ ορισμένων από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για την προστασία των εξωτερικών συνόρων, τη λειτουργία της Ζώνης Σένγκεν και τον επιμερισμό των ευθυνών στο μεταναστευτικό.

Σε επιστολή της προς τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξήρε, σύμφωνα με το BBC, την ταχύτητα με την οποία η ισπανική κυβέρνηση διαχειρίστηκε την κρίση. Παράλληλα, τόνισε ότι το περιστατικό κατέδειξε την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των συνόρων σε κρίσιμα σημεία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη, ζητώντας στενότερη παρακολούθηση των εξελίξεων και αξιοποίηση φυσικών εμποδίων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Αντιδράσεις για τη Σένγκεν

Μετά τις μαζικές διελεύσεις στη Θέουτα, η Ιταλία προχώρησε σε προσωρινή αναστολή της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Σένγκεν με την Ισπανία. Την απόφαση υποστήριξαν η Φινλανδία και η Δανία, ενώ ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις ζήτησε την προσωρινή αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Ζώνη Σένγκεν.

Η Συμφωνία Σένγκεν καταργεί τους συστηματικούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και καλύπτει σήμερα περισσότερους από 450 εκατομμύρια ανθρώπους σε 29 ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Πέδρο Σάντσεθ απάντησε ότι αντιμετωπίζει με σοβαρή ανησυχία τη στάση ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, επισημαίνοντας ότι η Θέουτα δεν ανήκει στη Ζώνη Σένγκεν.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Ισπανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι, ενώ η πλειονότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων επέδειξε αλληλεγγύη και στήριξη, ορισμένες επέλεξαν να επιτεθούν στην Ισπανία, παρακινούμενες, όπως είπε, από προκαταλήψεις, παραπληροφόρηση, άγνοια ή πολιτικές σκοπιμότητες.

Οι πέντε προτεραιότητες της Κομισιόν

Η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για την εξαγωγή συμπερασμάτων από όσα συνέβησαν στη Θέουτα. Η φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με την παράτυπη μετανάστευση απαιτούν κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, ενότητα και αλληλεγγύη.

Σύμφωνα με το BBC, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έθεσε πέντε βασικές προτεραιότητες: την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης μέσω στενότερης συνεργασίας με τρίτες χώρες, την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, την εφαρμογή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, την εξάρθρωση των δικτύων διακίνησης ανθρώπων και την αποτελεσματικότερη επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Ο Πέδρο Σάντσεθ κατηγόρησε τα κυκλώματα διακίνησης ότι εκμεταλλεύτηκαν πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, η οποία περιόρισε τη δυνατότητα της κυβέρνησης να απελαύνει άμεσα ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα διά θαλάσσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε το Σάββατο ότι η κατάσταση είχε σχεδόν εξομαλυνθεί. Πρόσθεσε ότι οι ισπανικές αρχές εξετάζουν τη δημιουργία πλωτού, φουσκωτού φράγματος, με στόχο την αποτροπή παράτυπων διελεύσεων από τη θαλάσσια περιοχή των συνόρων.