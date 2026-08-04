Συναγερμός στην Ισπανία για το ασιατικό φύκι που πνίγει τις ακτές

Το φύκι «Rugulopteryx okamurae», γνωστό ως ασιατικό φύκι, έχει εισβάλει σε ολόκληρη την ισπανική ακτογραμμή σε λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια, με μόνη εξαίρεση τις Βαλεαρίδες Νήσους, όπου δεν υπάρχει ακόμη επίσημη καταγραφή της παρουσίας του, αναφέρει σε ρεπορτάζ το ισπανικό πρακτορείο Efe.

Έχει όμως παρατηρηθεί στα υπολείμματα θαλάσσιων γρασιδιών γνωστών ως Posidonia, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, το οποίο ζητά τη συνεργασία των αυτόνομων κοινοτήτων για να σταματήσει ένα είδος που, προς το παρόν, είναι αδύνατο να εξαλειφθεί.

Προερχόμενο από τις ασιατικές ακτές του Βόρειου Ειρηνικού και περιλαμβανόμενο στον Κατάλογο Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών από το 2022, εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε ισπανικά ύδατα στο Στενό του Γιβραλτάρ το 2015 και, έκτοτε, έχει εξαπλωθεί για να φτάσει σε όλες τις παράκτιες κοινότητες και τις αυτόνομες πόλεις, εκτός από τις Βαλεαρίδες Νήσους.

Είναι παρόν στη θάλασσα της Κανταβρίας τουλάχιστον από το 2023, όταν εντοπίστηκε κοντά σε μεγάλα λιμάνια όπως το Μπιλμπάο και το Σανταντέρ. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό το φύκι, που εντοπίστηκε στην Ευρώπη το 2002, ταξίδεψε στις ακτές της Γηραιάς Ηπείρου στο έρμα των πλοίων.

Αδύνατη η εξάλειψή του

Από τον Μάιο και τον Ιούνιο και μετά, ο κύκλος ζωής του Rugulopteryx okamurae προκαλεί μια μαζική αύξηση των πολλαπλασιαστικών οργανισμών και των θραυσμάτων που καταλήγουν να συσσωρεύονται σε παραλίες, λιμάνια και παράκτιες περιοχές που συμπίπτουν με την αιχμή της αλιευτικής και τουριστικής περιόδου, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Οι ισπανικές αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι η διαθέσιμη επιστημονική γνώση δεν επιτρέπει μια γενικευμένη εξάλειψη του είδους, επομένως η απάντηση βρίσκεται στη συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσής του και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του.

Μεταξύ των μέτρων που προωθεί η κεντρική κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ασιατικού φυκιού είναι η στρατηγική για τη διαχείριση της εισβολής του και η ανάπτυξη ενός οδηγού για τη διευκόλυνση των αυτόνομων κοινοτήτων στη σύνταξη των Σχεδίων Διαχείρισης Βιομάζας (ΣΔΒ).

Αξιολόγηση, ένα εργαλείο διαχείρισης στον αέρα

Η στρατηγική ορίζει ότι η χρήση ή η αξιοποίηση της βιομάζας του Rugulopteryx okamurae μπορεί να εγκριθεί μόνο όταν έχει απομακρυνθεί από παραλίες ή την ακτογραμμή στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Διαχείρισης Βιομάζας, η προετοιμασία και η έγκριση του οποίου, υπενθυμίζει το Υπουργείο, αφορά αποκλειστικά τις αυτόνομες κοινότητες.

Κατά συνέπεια, ενώ μια αυτόνομη κοινότητα δεν διαθέτει εγκεκριμένο PGB, το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης δεν μπορεί να εκδώσει άδειες για έργα χρήσης ή αξιοποίησης της βιομάζας των χωροκατακτητικών φυκιών, αν και μπορεί να δώσει το πράσινο φως σε ερευνητικά έργα.

Μέχρι σήμερα, μόνο η Ανδαλουσία, η Γαλικία και η Μελίγια έχουν εγκρίνει αυτά τα σχέδια.

Η Κυβέρνηση της Κανταβρίας ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή της να αναζητήσει νομικά μέσα για να ανακτήσει το κόστος απομάκρυνσης ασιατικών φυκιών από τις παραλίες της, εκ των οποίων 7.000 τόνοι αφαιρέθηκαν πέρυσι.

Πηγή: ΚΥΠΕ