Ουκρανικό μέτωπο: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε νέες επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Νέος κύκλος φονικών επιθέσεων καταγράφηκε στη διάρκεια της νύχτας στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, με ουκρανικές επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών να προκαλούν τον θάνατο έξι ανθρώπων σε ρωσικό έδαφος, ενώ ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο μικρά παιδιά.

Έξι νεκροί από ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι επιθέσεις της Ουκρανίας με εκατοντάδες drones προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου δέκα ακόμη.

Οι πέντε νεκροί καταγράφηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας, όπου σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Βαραμπιόφ, οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας απέκρουσαν μεγάλη επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Από τα πλήγματα ξέσπασαν πυρκαγιές σε βιομηχανική ζώνη και αποθήκες στην περιοχή Ναβασέλκι, ενώ έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, όταν ουκρανικό drone έπληξε όχημα.

Παράλληλα, στην περιφέρεια Λένινγκραντ, άλλη επιδρομή προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη της Wildberries, της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι καταρρίφθηκαν 17 drones και τραυματίστηκε ένας άνθρωπος.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, από τις 20:00 της Δευτέρας έως τις 08:00 της Τρίτης καταρρίφθηκαν συνολικά 320 ουκρανικά drones σε 19 περιφέρειες της χώρας.

Ρωσικές βόμβες σκότωσαν δύο παιδιά στη Σούμι

Την ίδια ώρα, η ουκρανική περιφέρεια Σούμι, στα βορειοανατολικά της χώρας, δέχθηκε νέο κύμα ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ ανακοίνωσε αρχικά ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν ρωσικά αεροσκάφη έπληξαν τρεις τοποθεσίες στη συνοικία Κοφπάκιφ της πόλης Σούμι.

Λίγο αργότερα, νεότερος απολογισμός έκανε λόγο για τρεις επιπλέον νεκρούς, μεταξύ των οποίων δύο κορίτσια ηλικίας 5 και 10 ετών και μία ηλικιωμένη γυναίκα. Οι τοπικές αρχές κάνουν επίσης λόγο για αριθμό τραυματιών.

Η πόλη Σούμι βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου.

Πλήγματα σε λιμάνια και υποδομές

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ακόμη ότι οι δυνάμεις του έπληξαν τέσσερα φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούσε, όπως υποστηρίζει, ο ουκρανικός στρατός, καθώς και εργοστάσιο παραγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, δύο πλοία ξηρού φορτίου χτυπήθηκαν στα λιμάνια Μικολάιφ και Πιβντένι, ενώ άλλα δύο πλοία που φέρονται να μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό επλήγησαν στο λιμάνι της Οδησσού.

Παράλληλα, η πόλη Χερσώνα βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο ρωσικής επιδρομής, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν δύο τραυματίες, μία 52χρονη νοσηλεύτρια και έναν 58χρονο πολίτη.

Ο πόλεμος συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικές μεταβολές στο μέτωπο

Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση και τις εκατέρωθεν επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση στοιχεία του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) δείχνει ότι η γραμμή του μετώπου μεταβλήθηκε μόνο οριακά τον Ιούλιο, ενώ η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων φαίνεται να έχει χάσει μέρος της δυναμικής της.

Ωστόσο, οι επιθέσεις κατά αμάχων, υποδομών και στρατιωτικών στόχων συνεχίζονται σχεδόν σε καθημερινή βάση, περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ