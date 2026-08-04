Θέλει να δώσει ζωή στο παλιό ΓΣΠ ο Δήμος: Οι πρώτες επιχειρήσεις που θα έρθουν, το νέο ΚΕΠ και τα αιτήματα των Λευκωσιατών

Σε νέα εποχή εισέρχεται το αναπλασμένο παλιό ΓΣΠ, το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό πάρκο στην καρδιά της Λευκωσίας, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την εμπορική αξιοποίηση των χώρων του. Παρά το ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί αρχικά από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και εταιρείες, μία και μοναδική προσφορά υποβλήθηκε, από την CATERCOM LTD PHC, μέλος της PHC Franchised Restaurants Public Ltd. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας αποφάσισε στις 30 Ιουλίου την κατακύρωση της προσφοράς, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λειτουργία των πρώτων καταστημάτων στον αναδιαμορφωμένο χώρο, με την εταιρεία να αναμένεται να αναλάβει ως ανάδοχος τη διαχείριση και την αξιοποίηση συνολικά πέντε εμπορικών μονάδων, μέρος των οποίων αναμένεται να παραχωρηθεί σε άλλες επιχειρήσεις με τη μέθοδο της υπεργολαβίας.

Ζωή στον χώρο όλη την ημέρα

Βασικός στόχος του Δήμου Λευκωσίας είναι το παλιό ΓΣΠ να μην αποτελεί μόνο χώρο φιλοξενίας οργανωμένων εκδηλώσεων, όπως συμβαίνει ήδη, αλλά να αποκτήσει μόνιμη κίνηση και ζωή καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η λειτουργία των καταστημάτων αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ενισχύοντας την καθημερινή χρήση του χώρου και τη σύνδεσή του με το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της Λευκωσίας. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν προσφυγές ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, η σύμβαση με την κοινοπραξία αναμένεται να υπογραφεί το επόμενο διάστημα. Οι εργασίες εσωτερικής διαρρύθμισης των καταστημάτων υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν εντός Σεπτεμβρίου. Οι χώροι θα παραδοθούν με τη μέθοδο του cold shell, δηλαδή σε βασική κατασκευαστική μορφή, χωρίς ολοκληρωμένες εσωτερικές διαρρυθμίσεις. Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να σχεδιάσουν και να εξοπλίσουν τα καταστήματα με βάση τη χρήση, την εταιρική τους ταυτότητα και τις ανάγκες λειτουργίας τους. Η έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων τοποθετείται περίπου τέσσερις έως έξι μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Το 2027 έρχεται ΚΕΠ

Επιπρόσθετα στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» είναι εντός του 2027 να λειτουργήσει εκ νέου Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), μετά και το κλείσιμο επί της Λεωφόρου Μακαρίου. Το ΚΕΠ αποτελεί πάγιο αίτημα όσων διαμένουν ή εργάζονται στο κέντρο της Πρωτεύουσας. Δεδομένου ότι τα έργα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, εντός του επόμενου διαστήματος -μάλλον εντός Σεπτεμβρίου λόγω των θερινών διακοπών-, αναμένεται να προκηρυχθούν προσφορές για την κατασκευή του, το οποίο, με βάση τον προγραμματισμό, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει την επόμενη χρονιά, στην πλατεία του Αμφιθεάτρου. Επιπρόσθετα πάγιο αίτημα των Λευκωσιατών που διαμένουν στην εντός των τειχών πόλη είναι και το φαρμακείο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαθέσημο την δεδομένη στιγμή. Ως εκ τούτου αρκετοί ανέφεραν στην εφημερίδα μας, ότι ίσως πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανοίξει ξανά ένα φαρμακείο στη περιοχή που θα εξυπηρετεί εργαζόμενους, τουρίστες καθώς και μόνιμα διαμένοντες στη περιοχή.