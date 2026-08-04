Νέα εθνική ψηφιακή πύλη χρηματοοικονομικής παιδείας- Γνωρίστε το moneypedia.cy

Την έναρξη λειτουργίας του moneypedia.cy, της νέας εθνικής ψηφιακής πύλης χρηματοοικονομικής παιδείας της Κύπρου, ανακοίνωσε η Κυπριακή Επιτροπή Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, η δημιουργία του moneypedia.cy αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και τη Χρηματοοικονομική Παιδεία στην Κύπρο και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ενδυνάμωση των πολιτών μέσω της γνώσης. Για πρώτη φορά στην Κύπρο, δημιουργείται μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πύλη με αξιόπιστη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και εύκολα προσβάσιμη πληροφόρηση, που βοηθά κάθε πολίτη να ενημερώνεται και να λαμβάνει τεκμηριωμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις σε κάθε στάδιο της ζωής του.

Οι χρηματοοικονομικές επιλογές επηρεάζουν όλους: από την αποταμίευση και τον οικογενειακό προϋπολογισμό έως τον δανεισμό, τις επενδύσεις, τις ασφαλίσεις και τη συνταξιοδότηση. Το moneypedia.cy σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως αξιόπιστος οδηγός για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας ή επιπέδου γνώσεων: μαθητές, νέους, οικογένειες, εργαζομένους, επιχειρηματίες και συνταξιούχους.

Τι προσφέρει η πλατφόρμα

Μέσα από ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον, το moneypedia.cy παρέχει, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά:

απλές επεξηγήσεις βασικών χρηματοοικονομικών εννοιών,

πρακτική καθοδήγηση για προϋπολογισμό, αποταμίευση, επενδύσεις, δάνεια, ασφαλίσεις και συντάξεις,

εργαλεία υπολογισμού για υποστήριξη αποφάσεων,

εκπαιδευτικά βίντεο,

περιεχόμενο προσαρμοσμένο σε διαφορετικές ηλικίες και στάδια ζωής,

χρήσιμους οδηγούς και πρακτικό ενημερωτικό υλικό.

Ένα όνομα που επέλεξαν οι πολίτες

Η ονομασία moneypedia προέκυψε μέσα από συμμετοχική διαδικασία αξιολόγησης διάφορων επιλογών με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και μελών της ΚΕΧΑΠ.

Ένα έργο ευρωπαϊκής συνεργασίας

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το σχετικό κονδύλι εξασφαλίστηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, και αφορούσε την υλοποίηση τριών πρωτοβουλιών της Εθνικής Στρατηγικής.

Ο συντονισμός του έργου πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Συντονισμού και Διαχείρισης της ΚΕΧΑΠ, ενώ το περιεχόμενο της πύλης εμπλουτίστηκε περαιτέρω μέσα από τη συμβολή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΧΑΠ και των ακαδημαϊκών συνεργατών της.

Μια πύλη που εξελίσσεται διαρκώς

Το moneypedia.cy δεν αποτελεί μια στατική ιστοσελίδα αλλά μια δυναμική ψηφιακή πλατφόρμα που θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο, εργαλεία, ανακοινώσεις, εκπαιδευτικό υλικό και χρηστικούς οδηγούς. Στόχος είναι να αποτελέσει το κεντρικό σημείο αναφοράς για τη χρηματοοικονομική παιδεία στην Κύπρο και έναν ψηφιακό προορισμό στον οποίο οι πολίτες θα επιστρέφουν τακτικά για ενημέρωση, γνώση και πρακτική καθοδήγηση.

Η γνώση που ανήκει σε όλους

Η ΚΕΧΑΠ καλεί όλους τους πολίτες να κάνουν το www.moneypedia.cy μέρος της καθημερινής τους ενημέρωσης, αξιοποιώντας το διαρκώς ανανεωμένο περιεχόμενο και τα εργαλεία που προσφέρει για την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών τους γνώσεων και την καλύτερη κατανόηση χρηματοοικονομικών θεμάτων.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της ΚΕΧΑΠ και Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, ανέφερε:

«Η έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας στη χώρα μας και μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον των πολιτών μας. Στόχος είναι να προσφέρουμε στους πολίτες τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να λαμβάνουν ενημερωμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις και να καλλιεργήσουμε μια κοινωνία πολιτών που διαχειρίζονται με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα τα χρηματοοικονομικά τους.»