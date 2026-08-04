«Βγήκαν δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη» – «Θαύμα» η διάσωση του Βρετανού πιλότου μετά τη σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψαθά

Φόρο τιμής στην εμπειρία και τις ικανότητες του Βρετανού πιλότου Άντριου Χάτσινσον, ο οποίος επέζησε από τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα, απέτισε η οικογένειά του, χαρακτηρίζοντας τη διάσωσή του «θαύμα».

Ο 48χρονος συμμετείχε στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, όταν το ελικόπτερο που χειριζόταν συγκρούστηκε στον αέρα με δεύτερο ελικόπτερο τύπου Bell.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και ο Έλληνας σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος που επέβαινε μαζί του. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ενώ τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Αναγκαστική προσγείωση πριν από την έκρηξη

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο ίδιος ο Άντριου Χάτσινσον στην οικογένειά του, κατάφερε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση του ελικοπτέρου του χωρίς ισχύ κινητήρα, επιτρέποντας τόσο στον ίδιο όσο και στον Έλληνα αξιωματικό που επέβαινε μαζί του να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος λίγα δευτερόλεπτα πριν αυτό εκραγεί.

Βίντεο από το δυστύχημα καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, όταν οι έλικές τους ήρθαν σε επαφή, με αποτέλεσμα το ένα ελικόπτερο να τυλιχθεί στις φλόγες και να καταπέσει σε χαράδρα.

«Ελάχιστοι πιλότοι θα μπορούσαν να το κάνουν»

Ο θείος του πιλότου, Μάικλ Χάτσινσον, δήλωσε στους *Times* ότι η διάσωσή του ήταν «θαύμα», εκτιμώντας πως πολύ λίγοι πιλότοι θα μπορούσαν να προσγειώσουν ελικόπτερο υπό τέτοιες συνθήκες.

«Συνετρίβη μέσα στο δάσος και κατάφερε να βγει την τελευταία στιγμή. Το κινητό του κάηκε ολοσχερώς και το άφησε πίσω. Εκείνος και ο αξιωματικός που ήταν μαζί του βγήκαν από το ελικόπτερο λίγο πριν αυτό εκραγεί», ανέφερε.

Περιγράφοντας την εμπειρία του από την εκπαίδευση του ανιψιού του στις αναγκαστικές προσγειώσεις μέσω αυτοπεριστροφής (autorotation), είπε ότι είχε εντυπωσιαστεί από τις ικανότητές του.

«Μου είπε "θα σβήσω τον κινητήρα". Τον κοίταξα απορημένος και τελικά κατάφερε να το προσγειώσει χωρίς κινητήρα. Πετάει ελικόπτερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι εξαιρετικά προσεκτικός και ξέρει πολύ καλά τι κάνει», πρόσθεσε.

Πολυετής εμπειρία στις αεροπυροσβέσεις

Ο Άντριου Χάτσινσον είναι πατέρας τριών παιδιών και ιδιοκτήτης εταιρείας ελικοπτέρων στο Νορθάλερτον του Γιορκσάιρ. Έχει πολυετή εμπειρία σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης σε διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, είχε συμμετάσχει πρόσφατα στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Ουαλία, ενώ είχε εργαστεί για αρκετούς μήνες και στην Αυστραλία, ενισχύοντας αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Η σύζυγός του, Ντον, μαζί με τα τρία παιδιά τους, ταξίδεψαν στην Αθήνα για να βρίσκονται στο πλευρό του. Όπως έγινε γνωστό, ο 48χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, κατά την οποία τοποθετήθηκαν μεταλλικές λάμες και βίδες, ενώ αναμένεται να επιστρέψει αεροπορικώς στη Βρετανία μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Τα δύο ελικόπτερα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα είχαν μισθωθεί από την αυστραλιανή εταιρεία McDermott Aviation, η οποία υποστηρίζει τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια.

Μετά τη σύγκρουση, το Πυροσβεστικό Σώμα καθήλωσε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούσαν στην περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Για το περιστατικό εξέφρασε τη θλίψη του και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συλλυπήθηκε τις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού πιλότου που έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Με πληροφορίες από protothema.gr