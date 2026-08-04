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Στο κελί για έξι και δύο χρόνια αντίστοιχα δύο νεαροί - Ένοχοι για κατοχή και προμήθεια κάνναβης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ποσότητα κάνναβης βάρους πέραν του ενάμισι κιλού, η οποία είχε κατασχεθεί σε επιχείρηση της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα στις 31 Ιανουαρίου, αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής υπόθεσης που οδήγησε στην καταδίκη των δύο 22χρονων.

Σε ποινές φυλάκισης έξι και δυόμισι ετών, αντίστοιχα, καταδίκασε σήμερα, Τρίτη το Κακουργιοδικείο Λάρνακας δύο 22χρονους, αφού τους έκρινε ένοχους για παράνομη κατοχή ναρκωτικών και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Η ποσότητα κάνναβης βάρους πέραν του ενάμισι κιλού κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΚΑΝ τον περασμένο Ιανουάριο.

Ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει συγκεκριμένα ότι μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ την 31η Ιανουαρίου, στη Λάρνακα, είχε εντοπιστεί πέραν του ενάμισι κιλού κάνναβη, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη των δύο καταδικασθέντων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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