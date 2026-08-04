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| Οικονομία

Χριστοδουλίδης: Αυξήσεις €250 - €300 στις συντάξεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Ελπίζω όταν πάει στη βουλή να μη συζητείται έξι μήνες και να την πληρώνει ο κυπριακός λαός», σημείωσε στο πλαίσιο της συνέντευξης στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επισημαίνοντας ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις θα φθάνουν τα €250-€300.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας, ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε ότι είχε χθες συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, Μαρίνο Μουσιούττα διάρκειας μίας ώρας και την ερχόμενη Παρασκευή θα έχει νέα συνάντηση με τον κ. Μουσιούττα και με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό.

«Αυτή η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έχει ως πρώτο στόχο μια ουσιαστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων. Ανάλογα με τη σύνταξη μιλούμε για 250-300 ευρώ και ούτω καθεξής. Είναι διάφορες φόρμουλες», σημείωσε, τις οποίες συζήτησε με τον Υπουργό Εργασίας.

 «Ελπίζω όταν πάει στη βουλή να μη συζητείται έξι μήνες και να την πληρώνει ο κυπριακός λαός. Εμείς είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνω, μόλις πάει στη Βουλή, ναι να γίνει συζήτηση, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος», υπέδειξε.

Σημειώνεται ότι αύριο ο Υπουργός Εργασίας, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών για το θέμα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Η κυβέρνηση στοχεύει να ολοκληρώσει το νομοσχέδιο μέχρι το τέλος της εβδομάδας και να δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους.

Ήδη, όπως έγραψε το πρωί ο «Π», στις 19 και 28 Αυγούστου προγραμματίστηκαν δύο συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

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