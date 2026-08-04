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Πρόλαβαν τα χειρότερα στο Σταυροβούνι: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά - Προκλήθηκε από μελισσοκομικές εργασίες (εικόνες + βίντεο)
| Κύπρος

Συναγερμός για πυρκαγιά στο Σταυροβούνι - Σηκώθηκαν πτητικά μέσα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η φωτιά εντοπίστηκε από πυροφυλάκιο του Τμήματος Δασών – Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στους πρόποδες του δάσους Σταυροβουνίου.

Η φωτιά εντοπίστηκε από παρατηρητήριο του Τμήματος Δασών, το οποίο σήμανε συναγερμό, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να ανταποκρίνονται άμεσα στην περιοχή, ενεργοποιώντας τα σχέδια «Αστραπή» και «Ήφαιστος ΙΙ», ενώ κινητοποιήθηκαν και πτητικά μέσα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για περιορισμό της φωτιάς

Η πυρκαγιά φαίνεται να οριοθετήθηκε και ανακόπηκε στην αντιπυρική ζώνη στους πρόποδες του Σταυροβουνίου.

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