Το 47ο Φεστιβάλ Διονυσίων επιστρέφει στο Στρουμπί με δυνατές μουσικές παρουσίες

Το Στρουμπί Πάφου ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 47ο Φεστιβάλ Διονυσίων, μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής, το Σάββατο 22 Αυγούστου, με ώρα έναρξης τις 20:00.

Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει ο Χρίστος Κυριάκου (Παλόθκιας), ενώ το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα του ελληνικού και κυπριακού πενταγράμμου.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Σάσα Μπάστα, ο Άκης Πολυχρονόπουλος και η Γιώτα Χρίστου, προσφέροντας ένα πρόγραμμα με λαϊκές και σύγχρονες επιτυχίες, σε μια βραδιά που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος επισκεπτών από την Πάφο και ολόκληρη την Κύπρο.

Η γενική είσοδος έχει καθοριστεί στα 10 ευρώ, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει μια μεγάλη μουσική γιορτή σε προσιτή τιμή.

Το Φεστιβάλ Διονυσίων αποτελεί πλέον θεσμό για το Στρουμπί, συμβάλλοντας στην προβολή της κοινότητας και ενισχύοντας την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατοντάδες επισκέπτες, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη ψυχαγωγία.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να δώσει το «παρών» σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και γιορτινή ατμόσφαιρα.