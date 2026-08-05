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| Κύπρος

Η Πολιτική Αεροπορία απαντά στα ισραηλινά ΜΜΕ: Η Κύπρος καταγράφει ρεκόρ πτήσεων, αλλά δεν προκαλεί καθυστερήσεις στην ευρωπαϊκή αεροπλοΐα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας διαψεύδει δημοσιεύματα περί συμφόρησης στον κυπριακό εναέριο χώρο, τονίζοντας ότι το FIR Λευκωσίας διαχειρίζεται με ασφάλεια την αυξημένη κίνηση λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και δεν συγκαταλέγεται στα σημεία που ευθύνονται για τις καθυστερήσεις στην Ευρώπη.

Η Κύπρος δεν συγκαταλέγεται στις χώρες που προκαλούν καθυστερήσεις στην ευρωπαϊκή αεροπλοΐα το 2026, αναφέρει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ), διευκρινίζοντας ότι, παρά την αυξημένη κίνηση στο FIR Λευκωσίας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας λειτουργούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

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Σε ανακοίνωσή του, το ΤΠΑ αναφέρεται σε δημοσιεύματα που ξεκίνησαν από την ισραηλινή εφημερίδα «Israel Hayom» και κάνουν λόγο για σοβαρή συμφόρηση στον ελληνικό και τον κυπριακό εναέριο χώρο, επικαλούμενα στοιχεία του EUROCONTROL.

Όπως σημειώνει, ο εναέριος χώρος της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα το FIR Λευκωσίας δέχθηκαν το φετινό καλοκαίρι αυξημένους όγκους κυκλοφορίας, καθώς αεροπορικές ροές ανακατευθύνθηκαν εξαιτίας της ευρύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ο αυξημένος όγκος πτήσεων δεν πρέπει να συγχέεται με καθυστερήσεις στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία επιδόσεων του δικτύου του EUROCONTROL, προσθέτει, η Γαλλία και η Ελλάδα αποτελούν τους κύριους συντελεστές των καθυστερήσεων διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας εν πτήσει το φετινό καλοκαίρι, αντιπροσωπεύοντας από κοινού πέραν του 60% του συνόλου.

Το ΤΠΑ αναφέρει ότι η Κύπρος δεν περιλαμβάνεται στα «καυτά σημεία» καθυστερήσεων στις εβδομαδιαίες αναφορές του EUROCONTROL, ενώ οι πιέσεις χωρητικότητας και στελέχωσης που περιγράφονται στα δημοσιεύματα αφορούν το κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα και όχι την Κύπρο.

Προσθέτει ότι οι μονάδες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Κύπρο, περιλαμβανομένων του Κέντρου Ελέγχου και των Πύργων Ελέγχου Λάρνακας και Πάφου, διαχειρίζονται με ασφάλεια την αυξημένη κίνηση, η οποία έχει οδηγήσει σε ιστορικά ρεκόρ πτήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αποτελεσματική διαχείριση της πρόσθετης κυκλοφορίας καταδεικνύει την ανθεκτικότητα του κυπριακού συστήματος αεροναυτιλίας και αποδίδεται στην προσπάθεια του προσωπικού, στην αξιοπιστία των υποδομών και στις επενδύσεις σε τεχνολογία και επιχειρησιακές διαδικασίες.

Το ΤΠΑ σημειώνει ακόμη ότι η αυξημένη κυκλοφορία επιβεβαιώνει τον κρίσιμο ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως σταθερού και αξιόπιστου αεροπορικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος των ευρωπαϊκών καθυστερήσεων. Αντίθετα, για το 2026 αποτελεί μέρος της λύσης», αναφέρει, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία με το EUROCONTROL, τους διεθνείς αεροπορικούς οργανισμούς και τους περιφερειακούς εταίρους, με στόχο τη διατήρηση υψηλών επιπέδων ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας υπηρεσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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