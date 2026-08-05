Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Μαραθούντα που κατέκαψε περίπου τέσσερα εκτάρια, θα διερευνηθούν τα αίτια

Υπό έλεγχο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην κοινότητα Μαραθούντας, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά είναι διαχειρίσιμη και ελέγχεται περιμετρικά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχωρούν στις τελικές κατασβέσεις και στην πλήρη οριοθέτηση της καμένης έκτασης, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Από την πυρκαγιά κατακάηκε συνολική έκταση περίπου τεσσάρων εκταρίων, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της θα διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της, σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στο σημείο ανταποκρίθηκαν αρχικά τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι επιχειρήσεις ενισχύθηκαν από δυνάμεις του Τμήματος Δασών και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν τέσσερα πτητικά μέσα πυρόσβεσης, εκ των οποίων δύο βρίσκονταν ήδη σε περιπολία και δύο απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο Πάφου, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς.