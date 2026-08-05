Με οριακές ζημιές έκλεισε την Τετάρτη το ΧΑΚ

Οριακές ζημιές κατέγραψε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 317,80 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,30%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €396.289,09.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 186,75 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,31%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,84% και της Κύριας Αγοράς 0,62%, ενώ κέρδη σημείωσαν ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,59% και των Επενδυτικών Εταιρειών 0,01%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €316.176,1600 (τιμή κλεισίματος €10,67 – πτώση 0,93%), της Logicom με €29.979,6600 (τιμή κλεισίματος €3,04 – πτώση 1,30%), της Demetra Holdings με €16.759,4800 (τιμή κλεισίματος €1,47 – χωρίς μεταβολή), της Petrolina (Holdings) με €10.765,2400 (τιμή κλεισίματος €1,23 – πτώση 0,81%) και της The Cyprus Cement με € 10.436,4000 (τιμή κλεισίματος €1,40 – πτώση 1,41%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 8 κινήθηκαν καθοδικά και 2 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 97.

Πηγή: ΚΥΠΕ