Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Το Ιράν συμφώνησε με το Ομάν για νέα διαδρομή διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ
| Πολιτική

Μήνυμα Αννίτας για την είσοδο της Meridiam στον GSI: «Εξέλιξη στρατηγικής σημασίας για Κύπρο και ελληνισμό – Πιο κοντά η άρση της ενεργειακής απομόνωσης»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Καθοριστικό βήμα στον ενεργειακό μας χάρτη» η συμφωνία για τον GSI, λέει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ – Έμφαση στη συνεργασία με Ελλάδα και Ευρωπαίους εταίρους

Ως εξέλιξη ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο και τον ελληνισμό χαρακτήρισε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου τη συμφωνία για το Great Sea Interconnector, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή της γαλλικής Meridiam ενισχύει την προοπτική άρσης της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Σε ανάρτησή της η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι αποτελεί «καθοριστικό βήμα στον ενεργειακό μας χάρτη» η σημερινή συμφωνία για το GSI. Έκανε δε λόγο για «μια εξέλιξη με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την Κύπρο και τον ελληνισμό».

Σύμφωνα με την κ. Δημητρίου, η συμμετοχή της γαλλικής Meridiam στο έργο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου και αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή.

«Η ενίσχυση του έργου με τη συμμετοχή της γαλλικής Meridiam φέρνει πιο κοντά τον στόχο της άρσης της ενεργειακής απομόνωσης της πατρίδας μας, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και αναβαθμίζει τον γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έδωσε παράλληλα έμφαση στη συνεργασία με την Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους.

«Έτσι προχωρούμε μπροστά», τόνισε. «Με σταθερές συνεργασίες και κοινό στρατηγικό προσανατολισμό με την Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα ασφαλέστερο και ισχυρότερο ενεργειακό μέλλον».

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα