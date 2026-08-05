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| Κύπρος

Καίγεται το κτήριο που στέγαζε την «Corner Pub» απέναντι από το Προεδρικό Μέγαρο – Κατέρρευσε η οροφή (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Με πέντε οχήματα και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο επιχειρεί η Πυροσβεστική στη Δημοσθένη Σεβέρη

Πυρκαγιά ξέσπασε σε παλαιό κτήριο που στέγαζε τη μπυραρία «Corner Pub», στην οδό Δημοσθένη Σεβέρη, στη Λευκωσία.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, μεταξύ των οποίων και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο, για κατάβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, το κτήριο καίγεται ολοκληρωτικά, ενώ η οροφή του έχει ήδη καταρρεύσει.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των παρακείμενων κτιρίων και υποστατικών.

Δείτε βίντεο: 

Δείτε εικόνες από την επιχείρηση κατάσβεσης που εξασφάλισε ο «Π»: 

 

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ΠΥΡΚΑΓΙΑ

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