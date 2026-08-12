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| Κύπρος

Ανοίγει για το κοινό η προεδρική κατοικία στο Τρόοδος: Μουσική, τσιαττιστά και τοπική παράδοση - Μάθετε λεπτομέρειες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στις 6 Σεπτεμβρίου επιστρέφει ο θεσμός που αναδεικνύει την τοπική δημιουργία, τις γεύσεις και τις παραδόσεις μας

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει για το κοινό και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην εκδήλωση «Πάμε Τρόοδος 3», την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 18:00, σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στους ανθρώπους, τα προϊόντα, τις γεύσεις και τις παραδόσεις της ορεινής Κύπρου.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικής σημασίας και να γνωρίσουν από κοντά παραγωγούς, βιοτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι με το έργο και το μεράκι τους διατηρούν ζωντανή την παράδοση και αναδεικνύουν τον αυθεντικό χαρακτήρα της κυπριακής υπαίθρου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη και συνδιοργανώνεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Βασικός στόχος της διοργάνωσης είναι η πρόσβαση του κοινού σε εμβληματικά κτήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράλληλα με τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων, παραγωγών και δημιουργών, την προβολή των τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων.

Η εκδήλωση διατηρεί επίσης τον κοινωνικό της χαρακτήρα, στηρίζοντας φέτος το σημαντικό έργο της Στέγης Ευγηρίας Αγρού «Η Ελεούσα».

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν μια όμορφη Κυριακή με μουσική, τσιαττιστά, γνωριμία με παραδοσιακά μουσικά όργανα, και άλλες δραστηριότητες για παιδιά σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον.

Για τη διευκόλυνση του κοινού θα λειτουργούν δύο χώροι στάθμευσης, στην Πλατεία Τροόδους (δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό) και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους. Από τους δύο χώρους θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία προς και από την Προεδρική Κατοικία, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Για σκοπούς διευκόλυνσης της διαδικασίας εισόδου, οι επισκέπτες καλούνται να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

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