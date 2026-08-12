Επίθεση του Κόμματος για τα ζώα στη Κυβέρνηση: Να μη μετρά πόσα ζώα χωρούν στα καταφύγια, να μετρά πόσα εγκαταλείπονται

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι έχει ταχθεί εναντίον της προσέγγισης δημιουργίας καταφυγίων ζώων, ζητώντας να σταματήσει η Πολιτεία να μετράει πόσα ζώα χωρούν στα καταφύγια και να αρχίσει να μετράει πόσα ζώα δεν εγκαταλείπονται.

Το κόμμα τοποθετούμενο επί της πρόθεση για δημιουργία πέντε περιφερειακών και ενός αγροτικού καταφυγίου, με συνολικό κονδύλι €2.750.000, διατυπώνει τη θέση ότι τα €2.750.000 (περίπου), μπορούν να αξιοποιηθούν πολύ πιο αποτελεσματικά για παγκύπρια καταγραφή όλων των σκύλων, υποχρεωτική εγγραφή και σήμανση, ουσιαστικούς ελέγχους, σύγχρονο και μόνιμο πρόγραμμα στειρώσεων, αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και ενίσχυση των ήδη νόμιμων καταφυγίων.

Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε χώρους για να υποδεχόμαστε τα ίδια ζώα που η Πολιτεία αποτυγχάνει να προστατεύσει από την εγκατάλειψη, συμπληρώνει.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ