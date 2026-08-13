Η απόφαση του δημοσιογράφου και ερευνητή, Μακάριου Δρουσιώτη, να απευθυνθεί στους πολίτες για οικονομική στήριξη, ανοίγει στην Κύπρο μια συζήτηση που στο εξωτερικό διεξάγεται εδώ και χρόνια: ποιος πληρώνει το κόστος όταν ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυδάπανες δικαστικές διαδικασίες εξαιτίας ή σε συνάρτηση με τη δημοσιογραφική και ερευνητική δραστηριότητά του; Το μοντέλο είναι γνωστό διεθνώς ως donation-based crowdfunding. Αντί ένας δημοσιογράφος να στηρίζεται αποκλειστικά σε έναν εκδοτικό οργανισμό, σε κάποιο ίδρυμα ή σε έναν μεγάλο χρηματοδότη, απευθύνεται απευθείας στους αναγνώστες και στο κοινό του. Πολλές μικρές -και ορισμένες μεγαλύτερες- συνεισφορές δημιουργούν ένα ταμείο από το οποίο μπορούν να καλυφθούν δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα ή άλλες δαπάνες που συνδέονται με την υπεράσπιση και τη συνέχιση της δημοσιογραφικής έρευνας. Πολλά ανοικτά μέτωπα Στην περίπτωση του Δρουσιώτη, το εγχείρημα αποκτά πρόσθετη βαρύτητα λόγω του εύρους των υποθέσ...
Όταν το crowdfunding γίνεται «ασπίδα» για τη δημοσιογραφία
Η λογική της καμπάνιας είναι απλή: ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος δεν διαθέτει την οικονομική ισχύ του οργανισμού που βρίσκεται απέναντί του και ζητά από όσους θεωρούν σημαντική τη δουλειά του να συμβάλουν στο κόστος της υπεράσπισής του
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