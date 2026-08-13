Όταν το crowdfunding γίνεται «ασπίδα» για τη δημοσιογραφία

Η απόφαση του δημοσιογράφου και ερευνητή, Μακάριου Δρουσιώτη, να απευθυνθεί στους πολίτες για οικονομική στήριξη, ανοίγει στην Κύπρο μια συζήτηση που στο εξωτερικό διεξάγεται εδώ και χρόνια: ποιος πληρώνει το κόστος όταν ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυδάπανες δικαστικές διαδικασίες εξαιτίας ή σε συνάρτηση με τη δημοσιογραφική και ερευνητική δραστηριότητά του; Το μοντέλο είναι γνωστό διεθνώς ως donation-based crowdfunding. Αντί ένας δημοσιογράφος να στηρίζεται αποκλειστικά σε έναν εκδοτικό οργανισμό, σε κάποιο ίδρυμα ή σε έναν μεγάλο χρηματοδότη, απευθύνεται απευθείας στους αναγνώστες και στο κοινό του. Πολλές μικρές -και ορισμένες μεγαλύτερες- συνεισφορές δημιουργούν ένα ταμείο από το οποίο μπορούν να καλυφθούν δικηγορικές αμοιβές, δικαστικά έξοδα ή άλλες δαπάνες που συνδέονται με την υπεράσπιση και τη συνέχιση της δημοσιογραφικής έρευνας. Πολλά ανοικτά μέτωπα Στην περίπτωση του Δρουσιώτη, το εγχείρημα αποκτά πρόσθετη βαρύτητα λόγω του εύρους των υποθέσ...