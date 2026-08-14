Βρυσούλλες: Κατέληξε ο 62χρονος Γιώργος, έναν χρόνο μετά την απόπειρα φόνου – Δεν αλλάζει το κατηγορητήριο για τον 48χρονο

Τραγική εξέλιξη είχε το βίαιο περιστατικό που σημειώθηκε στις Βρυσούλλες στις 8 Αυγούστου 2025, όταν δύο συνάδελφοι ενεπλάκησαν σε σοβαρό επεισόδιο. Ο 62χρονος Γιώργος Γεωργίου κατέληξε έναν χρόνο αργότερα, ύστερα από μακρά περίοδο νοσηλείας, καθώς από την ημέρα του συμβάντος έδινε μάχη για τη ζωή του με βαριά τραύματα.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 2025 ένας 48χρονος άνδρας, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης με την κατηγορία της απόπειρας φόνου.

Παρά τον θάνατο του 62χρονου, η κατηγορία δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως δολοφονία μόνο εφόσον ο θάνατος επέλθει μέσα σε διάστημα ενός έτους και μίας ημέρας από το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 8 Αυγούστου 2025, στις Βρυσούλλες, με τους δύο άνδρες να εργάζονται στον ίδιο χώρο.

Λίγο πριν την επίθεση, είχαν προηγηθεί έντονοι διαπληκτισμοί μεταξύ τους.

Στη συνέχεια, ο 48χρονος φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημά του, να το έθεσε σε κίνηση και να κινήθηκε προς το μέρος του τότε 61χρονου, παρασύροντάς τον.

Από την πρόσκρουση, το θύμα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα στο κρανίο και εγκεφαλική αιμορραγία.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση.

Από τότε παρέμενε σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλευόμενος για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι τον θάνατό του έναν χρόνο μετά το περιστατικό.