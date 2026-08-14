Με προσφυγή «απαντούν» στο πράσινο φως για το νέο mall

Δεν έχει τελειώσει οριστικά σε καμία περίπτωση η υπόθεση με την αδειοδότηση του νέου mall στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Αμαθούντας. Μπορεί το Υπουργικό να αποφάσισε κατά παρέκκλιση τη χορήγηση άδειας, παρά τις έντονες αντιδράσεις, μέσα από συγκεκριμένους όρους και αντισταθμίσματα, αλλά όπως πληροφορείται ο «Π», ομάδα πολιτών ετοιμάζεται να προχωρήσει δικαστικώς κατά της συγκεκριμένης απόφασης, ζητώντας ακύρωσή της. Ταυτόχρονα, την τελευταία τους λέξη δεν έχουν πει ούτε οι εμπλεκόμενοι με το άλλο mall, για το οποίο υπήρξε αρνητική απάντηση, οι οποίοι παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις και δεν αποκλείεται επίσης και οι ίδιοι να προσφύγουν στα δικαστήρια. Παρόμοιες σκέψεις υπάρχουν και στο Δήμο Αμαθούντας, αφού νιώθουν ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις τους ως τοπική αρχή.

Πάντως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η απόφαση λήφθηκε στις 16 Ιουλίου και ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δημοσιευτεί επισήμως στην Επίσημη Εφημερίδα. Το σημαντικό ορόσημο πάντως είναι ότι από τη μέρα της δημοσίευσης και έπειτα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους 75 ημέρες για να προσφύγουν νομικά κατά της απόφασης. Επίσης, υπάρχει προβληματισμός και για τα αντισταθμίσματα που έχουν εγκριθεί, αφού ενόσω αυτά δεν δημοσιοποιούνται, δημιουργούνται νέα τετελεσμένα στην περιοχή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση λειτουργίας νέας επιχείρησης πώλησης αυτοκινήτων, σε σημείο που κατά τα άλλα θα χρησιμοποιηθεί για δίοδο της Λεωφόρου Αγίου Αθανασίου προς την παραλιακή. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του «Π» και αυτό το θέμα βρίσκεται ήδη ενώπιον του ΕΟΑ για να ληφθούν μέτρα πολεοδομικής επιβολής, αφού δεν φαίνεται να υπάρχει η οποιαδήποτε άδεια.

Θα πάει στη Βουλή

Στο μεταξύ, το θέμα αναμένεται να απασχολήσει και τη Βουλή, όπου και θα αποσταλούν μαζί με τη σχετική αιτιολογία οι αποφάσεις του Υπουργικού. Αυτό αναφέρει ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλευτού Λεμεσού Μαρίνας Νικολάου.

Στην απάντηση του ΥΠΕΣ, ημερομηνίας 3 Αυγούστου, διευκρινίζεται ότι οι δύο αιτήσεις, που αφορούν τα δημοτικά διαμερίσματα Μέσα Γειτονιάς και Αγίου Αθανασίου, υποβλήθηκαν κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού και εξετάστηκαν στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας. Όπως σημειώνεται, το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε τις αποφάσεις του στις 16 Ιουλίου, ενώ η νομοθεσία προβλέπει δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα εντός ενός μηνός και αποστολή τους στη Βουλή, συνοδευόμενες από την αιτιολογία.

Ο κ. Ιωάννου αναφέρει, πάντως ότι, οι αντιδράσεις τοπικών αρχών, κατοίκων και επαγγελματικών φορέων, λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία. Οι δύο αιτήσεις εξετάστηκαν από την Πολεοδομική Αρχή και στη συνέχεια από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, το οποίο πραγματοποίησε δημόσιες ακροάσεις τον Οκτώβριο του 2025. Οι θέσεις των εμπλεκομένων φορέων και των ενισταμένων, όπως αναφέρει, καταγράφηκαν και περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση του ΣΥΜΕΠΑ.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ειδικότερα το ζήτημα της ποιότητας του αέρα, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι αυτές έχουν εξεταστεί από την Περιβαλλοντική Αρχή.