Στενότερη συνεργασία Τουρκίας–Αιγύπτου προαναγγέλλει ο Φιντάν – Συμφωνίες για εμπόριο και οικονομία

Τη σημασία ενίσχυσης των σχέσεων Τουρκίας–Αιγύπτου υπογράμμισε ο Τούρκος Yπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε ανάρτησή του στο Χ, μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στην Αίγυπτο.

Ο Φιντάν χαρακτήρισε την επίσκεψη «εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία» για τη συζήτηση τόσο της διμερούς συνεργασίας όσο και των περιφερειακών εξελίξεων, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Άγκυρας–Καΐρου «εξελίσσονται σε άριστο επίπεδο».

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της επίσκεψής του συμπροήδρευσε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, στη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινής Ομάδας Σχεδιασμού Τουρκίας–Αιγύπτου.

Παράλληλα, είχε συναντήσεις με τον επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Ρεσάντ, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε, ακόμη, ότι υπογράφηκαν συμφωνίες με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου, τη διαφοροποίηση των οικονομικών σχέσεων και την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών.

«Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο μεγάλες χώρες που ενεργούν με συνείδηση της ευθύνης που τους επιβάλλει η ιστορία και η γεωγραφία», σημείωσε ο Φιντάν, αναφέροντας ότι η στενότερη συνεργασία τους συμβάλλει στην «ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία» της περιοχής.

Ο ίδιος κατέληξε ότι, "στη βάση του οράματος" των Προέδρων των δύο χωρών, Άγκυρα και Κάιρο θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με βάση «την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα κοινά συμφέροντα».

Πηγή: ΚΥΠΕ