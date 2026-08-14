Καθησυχαστικός ο ΔΣΜΚ: Δεν αναμένονται διακοπές ρεύματος τις επόμενες ημέρες - Επαρκής η κάλυψη της ζήτησης

Δεν αναμένεται να έχουμε διακοπές ρεύματος τις επόμενες ημέρες, δήλωσε η εκπρόσωπος του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), Χαρά Κουσιάππα στο ΚΥΠΕ, σημειώνοντας ότι η κάλυψη των αναγκών είναι επαρκής και η εφεδρεία μπορεί να καλύψει άμεσα ενδεχόμενη απώλεια κάποιας μονάδας παραγωγής.

Όπως είπε η κ. Κουσιάππας, τις τελευταίες μέρες η μέγιστη ζήτηση κυμαίνεται γύρω στα 1.200 μεγαβάτ (MW) κατά τις μεσημβρινές ώρες, ενώ το βράδυ είναι στα 950 - 1.000 μεγαβάτ (MW). Εξήγησε ότι οι ανάγκες αυτές καλύπτονται πλήρως, αφού η διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής είναι πάνω από 1.240 μεγαβάτ (MW), προσθέτοντας ότι η εφεδρεία μπορεί να καλύψει και την απώλεια μονάδας, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα.

«Δεν αναμένεται να έχουμε περικοπές ή προβλήματα στην κάλυψη της ζήτησης αυτής», ανέφερε η κ. Κουσιάππα στο ΚΥΠΕ, εξηγώντας ότι «αν υπάρξει απώλεια μονάδας παραγωγής και υπάρξει μια διαταραχ, θα είναι ολιγόλεπτη, μέχρι να εξισορροπηθεί ξανά το σύστημα».

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς διαμορφώνεται η εικόνα αυτή την περίοδο, μετά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο, είπε ότι υπάρχει μείωση στη ζήτηση σε σχέση με τα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί και που δημιούργησαν θέματα με την κάλυψή της. Σημείωσε ότι αυτήν την περίοδο η κάλυψη της ζήτησης είναι ικανοποιητική και ότι από αύριο, 15 Αυγούστου, αναμένεται ακόμα πιο χαμηλή ζήτηση, κάτι που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα.

Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, συνέχισε η κ. Κουσιάππα, και με την επιστροφή όσων βρίσκονται σε διακοπές, αλλά και την ενδεχόμενη αλλαγή σε θερμοκρασίες, θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ