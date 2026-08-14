Πριν μπείτε στη θάλασσα, δείτε τι πρέπει να προσέξετε – Οι 8 κανόνες ασφαλείας

Η θάλασσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιριού στην Κύπρο, ωστόσο η απόλαυση του νερού δεν πρέπει να γίνεται χωρίς προσοχή. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη επισκεψιμότητα στις παραλίες κατά τους θερινούς μήνες αυξάνουν την ανάγκη για τήρηση βασικών κανόνων ασφάλειας, καθώς ένα στιγμιαίο λάθος μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, αλλά και όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή δεν έχουν καλή εξοικείωση με το νερό.

Η παρουσία ναυαγοσώστη είναι καθοριστική

Οι ειδικοί συστήνουν στους λουόμενους να επιλέγουν οργανωμένες παραλίες, όπου υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη, και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ναυαγοσωστών και τη σηματοδότηση της παραλίας.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αποφεύγεται το κολύμπι σε απομονωμένες ακτές, ειδικά όταν κάποιος βρίσκεται μόνος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η άμεση επέμβαση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή

Τα παιδιά δεν πρέπει να απομακρύνονται από τους ενήλικες που τα συνοδεύουν, ακόμη και όταν χρησιμοποιούν σωσίβιο ή άλλα βοηθήματα επίπλευσης.

Αυξημένη προσοχή χρειάζεται και από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ιδιαίτερα όσους αντιμετωπίζουν καρδιολογικά ή άλλα προβλήματα υγείας. Η επίσκεψη στον προσωπικό γιατρό πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου μπορεί να συμβάλει στην ασφαλέστερη άσκηση και κολύμβηση.

Παράλληλα, οι λουόμενοι δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους ούτε να επιχειρούν να κολυμπήσουν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή όταν η θάλασσα παρουσιάζει έντονο κυματισμό.

Οι βασικοί κανόνες για ασφαλές κολύμπι

Για την αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών, οι βασικές οδηγίες είναι απλές αλλά ιδιαίτερα σημαντικές:

Επιλέγουμε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστη.

Ακολουθούμε τις οδηγίες του ναυαγοσώστη και τις σημαίες της παραλίας.

Δεν κολυμπάμε μόνοι.

Δεν μπαίνουμε στη θάλασσα αμέσως μετά από μεγάλο γεύμα ή κατανάλωση αλκοόλ.

Μπαίνουμε σταδιακά στο νερό, ιδιαίτερα όταν η θερμοκρασία του είναι χαμηλή.

Κολυμπάμε παράλληλα με την ακτή και δεν απομακρυνόμαστε υπερβολικά.

Αποφεύγουμε τις βουτιές σε άγνωστα νερά, όπου μπορεί να υπάρχουν βράχια ή άλλα εμπόδια.

Τα παιδιά παραμένουν πάντοτε υπό στενή επίβλεψη ενηλίκου.

Για δραστηριότητες όπως κανό και SUP χρησιμοποιούμε σωσίβιο.

Δεν μπαίνουμε στη θάλασσα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς.

Τι κάνουμε αν μας παρασύρει ρεύμα

Σε περίπτωση που κάποιος παρασυρθεί από θαλάσσιο ρεύμα, το σημαντικότερο είναι να μην πανικοβληθεί. Η προσπάθεια κολύμβησης κόντρα στο ρεύμα μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε εξάντληση.

Η σύσταση είναι να κολυμπήσει παράλληλα προς την ακτή, ώστε να απομακρυνθεί από το ρεύμα και στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς την παραλία.

Η πρόληψη μπορεί να κάνει τη διαφορά

Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν αφορά μόνο τους λιγότερο έμπειρους κολυμβητές. Ακόμη και ένας καλός κολυμβητής μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση λόγω ρευμάτων, ξαφνικής αδιαθεσίας, εξάντλησης ή αλλαγής των καιρικών συνθηκών.

Το μήνυμα είναι απλό: η θάλασσα είναι χαρά, αλλά χρειάζεται σεβασμό και προσοχή. Η επιλογή ασφαλούς παραλίας, η παρουσία ναυαγοσώστη, η αποφυγή επικίνδυνων συμπεριφορών και η επίγνωση των δυνατοτήτων μας μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην πρόληψη τραγωδιών στις κυπριακές παραλίες.