Σάλος στην Τουρκία με τους Σουλεϊμαντζί: Σύλληψη του ηγέτη τους και έρευνα για 100 δισ. λίρες - Η σύγκρουση με τον Ερντογάν

Μεγάλη επιχείρηση των τουρκικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη κατά της ισλαμικής αδελφότητας των Σουλεϊμαντζί, με τον ηγέτη της, Αλιχάν Κουρίς, να βρίσκεται ανάμεσα στους 30 συλληφθέντες. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκονται χρηματικές κινήσεις άνω των 100 δισ. τουρκικών λιρών, ενώ η υπόθεση αποκτά και έντονη πολιτική διάσταση λόγω της ανοιχτής σύγκρουσης της αδελφότητας με την κυβέρνηση Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο και σχολιαστή Μουράτ Γετκίν, η Εισαγγελία της Άγκυρας ανακοίνωσε τη σύλληψη 30 προσώπων, μεταξύ των οποίων και του Αλιχάν Κουρίς, στο πλαίσιο έρευνας για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Οι κατηγορίες που εξετάζονται περιλαμβάνουν σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και απάτη που φέρεται να προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο.

Στο μικροσκόπιο 100 δισ. τουρκικές λίρες

Η έρευνα ξεκίνησε, σύμφωνα με την Εισαγγελία, μετά από ευρήματα σε εκθέσεις του MASAK, του τουρκικού Συμβουλίου Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι οποίες αφορούσαν εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με την ισλαμική αδελφότητα.

Στις εκθέσεις φέρεται να εντοπίστηκαν μεγάλης αξίας χρηματικές μεταφορές, σημαντικές κινήσεις μετρητών και ύποπτες εικονικές τιμολογήσεις.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο της υπόθεσης αφορά ποσό που ξεπερνά τις 100 δισ. τουρκικές λίρες, το οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα που επικαλούνται οι αρχές, φέρεται να έχει μεταφερθεί στο εξωτερικό.

Η Εισαγγελία χρησιμοποιεί στην ανακοίνωσή της τον όρο «εγκληματική οργάνωση Αλιχάν Κουρίς», χωρίς ωστόσο να χαρακτηρίζει επισήμως τον Κουρίς ως επικεφαλής των Σουλεϊμαντζί.

Ο Αλιχάν Κουρίς βρίσκεται πάντως στην ηγεσία της ισλαμικής αδελφότητας από το 2016.

Ποιοι είναι οι Σουλεϊμαντζί

Οι Σουλεϊμαντζί αποτελούν μία από τις γνωστότερες και μακροβιότερες ισλαμικές θρησκευτικές κοινότητες της Τουρκίας και διατηρούν εδώ και δεκαετίες παρουσία στον χώρο της τουρκικής συντηρητικής Δεξιάς.

Διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο θρησκευτικών δομών, κορανικών σχολών και φοιτητικών ή μαθητικών εστιών, τόσο στην Τουρκία όσο και στο εξωτερικό.

Τα τελευταία χρόνια η αδελφότητα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης εξαιτίας καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση σε εστίες μαθητών και κορανικά σχολεία που λειτουργούσαν υπό τη διαχείριση ή την επιρροή της.

Η ρήξη με τον Ερντογάν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως και η πολιτική πλευρά της υπόθεσης.

Οι σχέσεις ανάμεσα στον Αλιχάν Κουρίς και την κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) είχαν επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ο Κουρίς είχε αρχίσει να ασκεί δημόσια κριτική στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του AKP είχε κλείσει κορανικά σχολεία και φοιτητικές εστίες που λειτουργούσαν οι Σουλεϊμαντζί.

Η σύγκρουση κορυφώθηκε όταν ο ηγέτης της αδελφότητας κάλεσε τα μέλη και τους υποστηρικτές της να μην ψηφίσουν το AKP στις εκλογές του 2023 και του 2024.

Η στάση αυτή είχε προκαλέσει δημοσιεύματα και έντονη συζήτηση στην Τουρκία ότι οι Σουλεϊμαντζί είχαν αρχίσει να στρέφονται πολιτικά προς το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), τον βασικό αντίπαλο του Ερντογάν.

Στο κάδρο και το δίκτυο στη Γερμανία

Η υπόθεση αποκτά παράλληλα και διεθνή διάσταση εξαιτίας του εκτεταμένου δικτύου της αδελφότητας στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη Γερμανία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε ότι οι τουρκικές αρχές εκτιμούν πως η αδελφότητα θα μπορούσε μελλοντικά να μεταφέρει το σύνολο ή μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της εκτός Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει η ολοκλήρωση ενός Ισλαμικού Πολιτιστικού Κέντρου στη Γερμανία, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή με επένδυση ύψους περίπου 70 εκατ. δολαρίων.

Η συγκεκριμένη αναφορά ενισχύει τις υποψίες των τουρκικών αρχών ότι η αδελφότητα διαθέτει όχι μόνο σημαντική οικονομική δύναμη αλλά και ένα οργανωμένο δίκτυο δραστηριοτήτων εκτός Τουρκίας.

Οικονομική έρευνα ή και πολιτική σύγκρουση;

Η σύλληψη του Αλιχάν Κουρίς με κατηγορίες που φθάνουν μέχρι τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και το ξέπλυμα χρήματος προκαλεί πλέον ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα στην Τουρκία:

Πρόκειται αποκλειστικά για μία οικονομική και ποινική έρευνα ή η ανοιχτή πολιτική σύγκρουση των Σουλεϊμαντζί με την κυβέρνηση Ερντογάν συνέβαλε στην απόφαση των αρχών να κινηθούν εναντίον τους;

Ο Μουράτ Γετκίν επισημαίνει ότι η πολιτική στάση της αδελφότητας απέναντι στην κυβέρνηση, σε συνδυασμό με το ισχυρό εγχώριο και διεθνές δίκτυό της –και ιδιαίτερα τις δραστηριότητές της στη Γερμανία– δημιουργεί αναπόφευκτα ερωτήματα για το υπόβαθρο της επιχείρησης.

Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η πολιτική ρήξη με το AKP αποτέλεσε αιτία της έρευνας.

Το κατά πόσο οι πολιτικές ισορροπίες και οι διεθνείς δραστηριότητες των Σουλεϊμαντζί έπαιξαν οποιονδήποτε ρόλο αναμένεται να φανεί καθώς προχωρεί η εισαγγελική έρευνα.

Πηγή: edotourkia.gr