Φωτιά σε καταμαράν ανοικτά του Αποστόλου Ανδρέα - Έπεσαν στη θάλασσα οι επιβάτες (βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (15/08) σε μηχανοκίνητο καταμαράν που βρισκόταν αγκυροβολημένο κοντά στην ακτή, στην περιοχή μεταξύ κατεχόμενου Ριζοκαρπάσου και του Ακρωτηρίου του Αποστόλου Ανδρέα.

Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το σκάφος και να φτάσουν σώοι στη στεριά, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Όπως μεταδίδει ο ηλεκτρονικός τ/κ Τύπος, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στον κόλπο Γκορντίλια (Gordilya/Gorega). Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το σκάφος, το οποίο ανήκει σε πρόσωπα από την Τουρκία, τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από βλάβη που παρουσιάστηκε στη γεννήτρια. Οι επιβαίνοντες επιχείρησαν αρχικά να κατασβέσουν τη φωτιά με δικά τους μέσα, όμως όταν αυτή επεκτάθηκε, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το σκάφος και να βγουν στην ακτή, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός ή απώλεια ζωής.

Από την πυρκαγιά το σκάφος υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ σοβαρή ανησυχία εκφράζεται για την πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης στον δημοφιλή κόλπο, εξαιτίας της διαρροής καυσίμων στη θάλασσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ