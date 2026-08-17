Πυροσβεστική: Σε 102 κλήσεις ανταποκρίθηκε το τριήμερο του Δεκαπενταυγούστου - Από πυρκαγιές μέχρι απεγκλωβισμό

Σε πλήρη κινητοποίηση βρέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, ανταποκρινόμενη σε συνολικά 102 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων οι 39 αφορούσαν πυρκαγιές. Το σοβαρότερο περιστατικό σημειώθηκε στο Πισσούρι, όπου οι φλόγες κατέκαυσαν τέσσερα εκτάρια και απείλησαν μεμονωμένες κατοικίες, ενώ μέσα στο ίδιο 24ωρο καταγράφηκαν ακόμη φωτιά σε εν κινήσει όχημα, τροχαίο με αποπαγιδισμό οδηγού και πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη οικία που φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από τις 06:00 της 14ης Αυγούστου μέχρι τις 06:00 της 17ης Αυγούστου ανταποκρίθηκε σε 102 κλήσεις, από τις οποίες οι 39 αφορούσαν πυρκαγιές, οι 51 ειδικές εξυπηρετήσεις και οι 12 ψευδείς κλήσεις.

Μόνο κατά το τελευταίο 24ωρο, από τις 06:00 της 16ης Αυγούστου μέχρι τις 06:00 της 17ης Αυγούστου, καταγράφηκαν 35 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων δέκα για πυρκαγιές, 23 για ειδικές εξυπηρετήσεις και δύο ψευδείς κλήσεις.

Τέσσερα εκτάρια στάχτη στο Πισσούρι

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 14:38 της Κυριακής, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, νότια του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου, κοντά στην έξοδο Πισσουρίου.

Η πυρκαγιά κατέκαυσε τέσσερα εκτάρια με ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, σωρούς από σκύβαλα και άχρηστα υλικά σε χαράδρα, καθώς και αριθμό δέντρων. Από τις φλόγες κινδύνευσαν μεμονωμένες κατοικίες, οι οποίες προστατεύθηκαν από τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 19:05, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν οι Βρετανικές Βάσεις, το Τμήμα Δασών, η Πολιτική Άμυνα, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου και εθελοντικές ομάδες. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν επίσης προωθητής γαιών και όχημα μεταφοράς νερού.

Παράλληλα, πέντε πτητικά μέσα πραγματοποίησαν διαδοχικές ρίψεις νερού, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή αποκοπή τμήματος του αυτοκινητόδρομου. Ο δρόμος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία όταν οι συνθήκες κρίθηκαν ασφαλείς.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για τελική κατάσβεση και αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την άκρη του αυτοκινητόδρομου, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη οικία στη Λεμεσό - Κακόβουλη ενέργεια «βλέπει» η Πυροσβεστική

Λίγο αργότερα, στις 21:42, ξέσπασε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη οικία στην περιοχή Αγίας Ζώνης, στη Λεμεσό.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 21:58.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο της εγκαταλελειμμένης οικίας, ενώ επηρεάστηκε και μέρος της στέγης πέργολας παρακείμενου σπιτιού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια.

Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει

Σχεδόν την ίδια ώρα, στις 14:40, η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για φωτιά σε όχημα που βρισκόταν εν κινήσει στον παλαιό δρόμο Κοφίνου – Αγγλισίδων, στην επαρχία Λάρνακας.

Ο οδηγός αντιλήφθηκε τη φωτιά, ακινητοποίησε το όχημα και κατάφερε να εξέλθει με ασφάλεια, ενημερώνοντας τις Αρχές.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δύο δεκάρια ξηρών χόρτων και χαμηλής άγριας βλάστησης, προτού τεθούν υπό έλεγχο στις 15:16.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα και Κοινοτικά Συμβούλια της περιοχής.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από τη μηχανή του οχήματος και προκλήθηκε από ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.

Αποπαγιδισμός οδηγού στη Λακατάμεια

Στις 20:42, η Πυροσβεστική κλήθηκε σε τροχαία σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων στη Λακατάμεια.

Μέλη του Πυροσβεστικού Σταθμού Λακατάμειας προχώρησαν στον αποπαγιδισμό της οδηγού του ενός οχήματος. Ακολούθως τοποθετήθηκε σε διασωστική σανίδα και παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο τη μετέφερε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.