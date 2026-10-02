Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Φέρτε μου την κόρη μου!» – Σπαρακτικές στιγμές έξω από το «δικαστήριο», ανανεώθηκε η κράτηση των 9

Την κράτηση των εννέα υπόπτων για το ναυάγιο της 30ής Αυγούστου ανανέωσε για ακόμη επτά ημέρες το «επαρχιακό δικαστήριο» Κερύνειας. Έξω από το κτήριο, συγγενείς θυμάτων και αγνοουμένων φώναζαν ξανά συνθήματα εναντίον τους, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η «αστυνομία» ανέφερε ότι η συσκευή VDR, το «μαύρο κουτί» του πλοίου, η οποία εντοπίστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, στάλθηκε στην Τουρκία για πραγματογνωμοσύνη. Οι ηχογραφήσεις μεταγράφηκαν σε USB και βρίσκονται στα χέρια των «αρχών» του ψευδοκράτους, οι οποίες θα προσπαθήσουν να ταυτοποιήσουν τις φωνές με βάση δείγματα των υπόπτων.

Το τ/κ Επιμελητήριο Μηχανολόγων Μηχανικών εξέτασε συντρίμμια που ξεβράστηκαν στην ακτή και συνέταξε έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι οι προηγούμενες επισκευές των ζημιών ήταν ανεπαρκείς.

Σύμφωνα με την «αστυνομία», οι στεγανές πόρτες του πλοίου βρέθηκαν ανοιχτές πριν από το ταξίδι, ενώ θα έπρεπε να ήταν κλειστές. Παράλληλα, διερευνώνται οι προειδοποιήσεις του δεύτερου μηχανικού προς τον πρώτο για προηγούμενες ζημιές και επισκευές στο πλοίο.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, ο δικηγόρος υπεράσπισης υποστήριξε ότι το «λιμενικό» δεν πραγματοποίησε επιχείρηση διάσωσης των επιβατών και ότι φέρει ευθύνες. Όπως είπε, το σκάφος του «λιμενικού σώματος» δεν διέθετε τα απαραίτητα συστήματα θερμικής απεικόνισης για τον εντοπισμό ανθρώπων που βυθίζονταν στη θάλασσα, ενώ δεν υπήρχαν ούτε σωσίβια, σχοινιά και σωσίβιες λέμβοι. Πρόσθεσε ότι κανένα μέλος του «λιμενικού» δεν εισήλθε στο πλοίο που βυθιζόταν.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μόνο ένα άτομο διασώθηκε, χρησιμοποιώντας σχοινί που του έριξαν από ελικόπτερο. Υποστήριξε επίσης ότι η καθυστερημένη άφιξη των ομάδων διάσωσης αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην απώλεια ζωής.

Έξω από το «δικαστήριο» βρισκόταν ο πατέρας του μικρότερου θύματος της ναυτικής τραγωδίας, της τρίχρονης Άννι Ασέλ.

Ο Σαλίμ Χιλάλογλου επέβαινε στο πλοίο στις 30 Αυγούστου μαζί με τον πεντάχρονο γιο του, Μιράν Ασάφ, την τρίχρονη κόρη του, Άννι Ασέλ, και την 35χρονη σύζυγό του, Νουρτζάν Χιλάλογλου. Η σύζυγός του πνίγηκε και εντοπίστηκε την πρώτη ημέρα.

Ο πεντάχρονος γιος του τραυματίστηκε σοβαρά και συνεχίζει την αποθεραπεία του στην Τουρκία.

Ο κ. Χιλάλογλου επέζησε με τραύματα, ενώ η τρίχρονη κόρη του εξακολουθεί να αγνοείται. Υποβασταζόμενος από άλλους άνδρες και κλαίγοντας, φώναζε προς τους υπόπτους: «Φέρτε μου την κόρη μου!»

Πηγή: ΚΥΠΕ