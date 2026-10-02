Λάρνακα: «Χάος» στην πολυκατοικία όπου έχασε τη ζωή του 46χρονος - Επιβεβαιώνουν τις σοβαρές καταγγελίες Αστυνομία και ΕΟΑ

Σοβαρά προβλήματα σε συγκεκριμένο συγκρότημα διαμερισμάτων στη Λάρνακα επιβεβαιώνουν η Αστυνομία και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος από τη διαχειριστική επιτροπή.

Οι δύο αρχές αναφέρονται σε καταγγελίες για παρεμβάσεις σε μετρητές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, παράνομη κατοχή ή ενοικίαση διαμερισμάτων, ζητήματα υγιεινής και επικίνδυνες οικοδομές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών για την επίλυσή τους.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, κατά καιρούς υποβάλλονται στην Αστυνομία καταγγελίες για το συγκρότημα, είτε από τη διαχειριστική επιτροπή είτε από ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε ότι οι καταγγελίες που εξετάζει η Αστυνομία αφορούν παρεμβάσεις σε μετρητές νερού ή ρεύματος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Αστυνομία πραγματοποιεί εκστρατείες για θέματα παράνομης παραμονής στη Δημοκρατία. Η τελευταία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε όταν τρία άτομα πήδηξαν από τον τρίτο όροφο, με αποτέλεσμα το ένα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και να χάσει τη ζωή του.

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Ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε ακόμη ότι πρόσφατα η Αστυνομία επισκέφθηκε την περιοχή μαζί με τον ΕΟΑ Λάρνακας και τον Δήμο Λάρνακας. Κατά την επίσκεψη, όπως είπε, εντοπίστηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα υγιεινής και άλλες καταστάσεις, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ως «χάος».

Πρόσθεσε ότι η περιοχή επισκέφθηκε επίσης κλιμάκιο μαζί με την ΑΗΚ, σημειώνοντας πως απαιτείται ολιστική λύση για να τερματιστεί η συγκεκριμένη κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι πρόκειται για ζητήματα τα οποία έχουν καταγραφεί επανειλημμένα στο συγκεκριμένο συγκρότημα.

Όπως ανέφερε, ο ΕΟΑ Λάρνακας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προχώρησε στη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν επικίνδυνες οικοδομές.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους, η διαχειριστική επιτροπή έχει αναθέσει σε ιδιώτη μηχανικό όλες τις προβλεπόμενες ή απαραίτητες εργασίες.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας, πρόσθεσε, βρίσκεται σε επικοινωνία με τη διαχειριστική επιτροπή και αναμένει ενημέρωση για τις ενέργειες που θα οδηγήσουν στην άρση της επικινδυνότητας.

Σε ό,τι αφορά την παράνομη κατοχή ή ενοικίαση διαμερισμάτων, τις υποκλοπές ηλεκτρισμού, καθώς και ζητήματα που αφορούν προσβάσεις ή το κλείσιμό τους, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας ξεκαθάρισε ότι αυτά δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού.

Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν από όλες τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες πρέπει να παρέμβουν άμεσα και με κάθε σοβαρότητα με στόχο την επίλυσή τους.

Σε σχέση με τις υποκλοπές νερού, ο κ. Χατζηχαραλάμπους ανέφερε ότι ο ΕΟΑ έχει καταγράψει όλες τις σχετικές περιπτώσεις και έχει ρυθμίσει τα ζητήματα αυτά σε προηγούμενες εκστρατείες.

Εφόσον το φαινόμενο συνεχίζεται, όπως είπε, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα εκστρατεία, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν υποκλοπές νερού από ενοίκους και να εξεταστούν και να ρυθμιστούν άμεσα.

Ανέφερε επίσης ότι συνεργεία θα μεταβούν επί τόπου για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν υποκλοπές νερού και ποιας μορφής είναι.

Η πρώτη εκτίμηση, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λάρνακας, είναι ότι οι υποκλοπές νερού γίνονται από ιδιώτη σε ιδιώτη. Όπως διευκρίνισε, αυτό δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΟΑ Λάρνακας, αλλά της Αστυνομίας, όπου θα πρέπει να υποβληθεί σχετική καταγγελία.

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους αναφέρθηκε επίσης σε θέματα παράνομης κατοχής, παράνομης χρήσης ή παράνομης ενοικίασης υποστατικών, στον αριθμό των ατόμων που διαμένουν στα διαμερίσματα και ενδεχομένως είναι περισσότερα από τον προβλεπόμενο αριθμό, καθώς και σε ζητήματα οχληρίας.

Όπως είπε, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τα συγκεκριμένα ζητήματα και να προχωρήσουν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ρυθμιστούν όλα τα προβλήματα.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι είτε πρόκειται για την Αστυνομία Κύπρου, είτε για το Κτηματολόγιο, είτε για την τοπική αρχή, τον Δήμο Λάρνακας ή τον ΕΟΑ Λάρνακας, κάθε φορέας θα πρέπει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να εξετάσει τα ζητήματα ώστε να δοθεί οριστική λύση στα διαχρονικά προβλήματα του συγκροτήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ