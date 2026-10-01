Απάτη πάνω στην απάτη στην Πάφο: Έχασε €65.326 και του έταζαν επιστροφή €280.000

Θύμα διπλής διαδικτυακής απάτης έπεσε 60χρονος στην Πάφο, ο οποίος έχασε συνολικά €65.326, αρχικά πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές και στη συνέχεια προσπαθώντας να ανακτήσει τα χρήματα που είχε ήδη χάσει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 60χρονος προχώρησε σήμερα σε καταγγελία στο ΤΑΕ Πάφου, με το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος να αναλαμβάνει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε ο παραπονούμενος, στις αρχές Ιουνίου του 2026 δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστη γυναίκα, η οποία μιλούσε ρωσικά και του ανέφερε ότι μπορούσε να επενδύσει σε μετοχές πετρελαίου, χρυσού και άλλων μετάλλων. Ακολουθώντας τις οδηγίες της, άνοιξε σύνδεσμο που του στάλθηκε μέσω εφαρμογής επικοινωνίας και δημιούργησε προφίλ σε άγνωστη ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, η γυναίκα φέρεται να τον καθοδήγησε για να προχωρήσει στις υποτιθέμενες επενδύσεις. Από τις 9 Ιουνίου μέχρι τις 29 Ιουλίου, ο 60χρονος πραγματοποίησε τραπεζικές μεταφορές συνολικού ύψους €51.326 προς λογαριασμούς στο εξωτερικό που του είχαν υποδειχθεί.

Όταν η υποτιθέμενη επένδυσή του εμφανίστηκε να παρουσιάζει σημαντικό κέρδος, προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη γυναίκα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τότε, σύμφωνα με την Αστυνομία, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 3 Αυγούστου, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε μαζί του μέσω εφαρμογής επικοινωνίας και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι εργαζόταν σε εταιρεία που αναλαμβάνει τον εντοπισμό χρημάτων τα οποία χάθηκαν σε διαδικτυακές απάτες.

Ο άγνωστος φέρεται να υποσχέθηκε στον 60χρονο ότι θα μπορούσε να του επιστραφεί ποσό ύψους €280.000. Ο 60χρονος πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και από τις 3 μέχρι τις 31 Αυγούστου προχώρησε σε νέα σειρά τραπεζικών εμβασμάτων, συνολικού ύψους €14.000, προς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα χρήματα καταβλήθηκαν με την πρόφαση ότι απαιτούνταν για έξοδα, προμήθειες, ασφάλιστρα και φορολογικές επιβαρύνσεις προκειμένου να ανακτηθούν τα χρήματα.

Όταν δεν έλαβε οποιοδήποτε ποσό, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει για δεύτερη φορά θύμα απάτης. Την υπόθεση διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου. Με αφορμή τη νέα υπόθεση, η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει να παρέχει σε άλλα πρόσωπα πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές και διαδικτυακούς λογαριασμούς. Παράλληλα, συστήνει να μην γνωστοποιούνται προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.

Σε ό,τι αφορά επενδύσεις και συναλλαγές μέσω διαδικτύου, η Αστυνομία προτρέπει τους πολίτες να συνεργάζονται αποκλειστικά με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους για οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική επένδυση.