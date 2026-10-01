Ελληνικά

| English

Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Κοίλη

Header Image
Author Thumbnail

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Κοίλη της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου, 2026 και ώρα 13:10, εντοπίστηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή ``Ελιούθκια``, νοτιοδυτικά της κοινότητας Κοίλη της επαρχίας Πάφου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:35 αφού έκαψε τρία εκτάρια με άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν, πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένας προωθητής του Τμήματος Δασών με 24 άτομα και πέντε πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έντεκα άτομα καθώς επίσης και ένας εκμισθωμένος προωθητής και τέσσερα πτητικά μέσα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα