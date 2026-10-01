Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Κοίλη

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή της κοινότητας Κοίλη της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου, 2026 και ώρα 13:10, εντοπίστηκε δασική πυρκαγιά στην περιοχή ``Ελιούθκια``, νοτιοδυτικά της κοινότητας Κοίλη της επαρχίας Πάφου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:35 αφού έκαψε τρία εκτάρια με άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εργάστηκαν, πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένας προωθητής του Τμήματος Δασών με 24 άτομα και πέντε πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έντεκα άτομα καθώς επίσης και ένας εκμισθωμένος προωθητής και τέσσερα πτητικά μέσα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.