FT: Το Ιράν εξετάζει πλήγματα και στην Ευρώπη, αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο – Στους πιθανούς στόχους και η Κύπρος

Το ενδεχόμενο να μεταφέρει τη σύγκρουση πέρα από τα όρια της Μέσης Ανατολής εξετάζει το Ιράν, εάν υπάρξει νέα στρατιωτική κλιμάκωση από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times.

Δύο πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό καθεστώς ανέφεραν στη βρετανική εφημερίδα ότι έχουν εξεταστεί σενάρια για πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στους σχεδιασμούς περιλαμβάνεται η Βουλγαρία, ενώ μία από τις πηγές αναφέρει και την Κύπρο ως πιθανό στόχο αντιποίνων.

Στο επίκεντρο το Ακρωτήρι

Η αναφορά στην Κύπρο συνδέεται με τη βρετανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και ειδικότερα με τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι.

Η βάση είχε ήδη γίνει στόχος στις αρχές Μαρτίου, όταν drone ιρανικού τύπου Shahed έπληξε εγκαταστάσεις της, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές χωρίς τραυματισμούς. Κυπριακές και βρετανικές πηγές είχαν τότε εκτιμήσει ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πιθανότατα είχε εκτοξευθεί από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι FT σημειώνουν ότι η ιρανική πλευρά έχει εξετάσει επίσης ως πιθανή απάντηση ένα πλήγμα εναντίον υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εάν η αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον περάσει σε νέα φάση.

«Χωρίς όρια» σε περίπτωση νέας επίθεσης

Το κλίμα στην Τεχεράνη εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρό, με παράγοντες του καθεστώτος να θεωρούν πιθανή μια νέα γενικευμένη σύγκρουση.

Μία από τις πηγές των Financial Times ανέφερε ότι, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση, η ιρανική απάντηση θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι στρατιωτικές βάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις εναντίον του Ιράν θα μπορούσαν να θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι.

Η ένταση έχει αυξηθεί και γύρω από τη Βουλγαρία, η οποία τον Ιούλιο ενέκρινε την προσωρινή ανάπτυξη έως οκτώ αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 και μέχρι 250 στρατιωτικών στη βάση Μπεζμέρ. Η Τεχεράνη είχε αντιδράσει έντονα στην απόφαση.

Η προειδοποίηση της Τεχεράνης για την Κύπρο

Το ζήτημα των στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο είχε τεθεί και επισήμως από την ιρανική διπλωματία.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε εκφράσει προς την κυπριακή πλευρά ανησυχίες για τη χρήση ξένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί στο πλαίσιο επιχειρήσεων που σχετίζονται με το Ιράν.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε πάντως ξεκαθαρίσει τον Μάρτιο ότι η RAF Ακρωτηρίου δεν θα περιλαμβανόταν στη συμφωνία Βρετανίας–ΗΠΑ για τη χρήση βρετανικών βάσεων σε επιχειρήσεις συλλογικής άμυνας στην περιοχή.

Πραγματική αλλά περιορισμένη απειλή για την Ευρώπη

Αναλυτές που μίλησαν στους Financial Times εκτιμούν ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να απειλήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη με πυραύλους μέσου βεληνεκούς.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι όσο αυξάνεται η απόσταση τόσο περιορίζονται η ακρίβεια και η δυνατότητα πρόκλησης σοβαρών ζημιών. Για τον λόγο αυτό η απειλή χαρακτηρίζεται πραγματική, αλλά περιορισμένη.

Το μήνυμα που προκύπτει από το δημοσίευμα είναι, πάντως, σαφές: σε περίπτωση νέας μεγάλης αμερικανικής επίθεσης, η Τεχεράνη εξετάζει πλέον σενάρια που δεν περιορίζουν την απάντησή της στη Μέση Ανατολή, βάζοντας στο κάδρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη – και μεταξύ αυτών την Κύπρο.