Λευκωσία: Ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα από ηλεκτρικό πατίνι - Οι ένοικοι εγκατέλειψαν την πολυκατοικία

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ηλεκτρικό πατίνι που βρισκόταν εντός διαμερίσματος στην περιοχή Αγίου Αντωνίου, στη Λευκωσία, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η κλήση λήφθηκε στις 00:25 και στη σκηνή ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πύλης Πάφου και Καϊμακλίου με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το ηλεκτρικό πατίνι υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ καπνοί επηρέασαν μέρος της βαφής της τοιχοποιίας του διαμερίσματος.

Όπως αναφέρεται, ο ένοικος αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και επιχείρησε να την κατασβέσει πριν αυτή επεκταθεί. Παράλληλα, οι ένοικοι της πολυκατοικίας εγκατέλειψαν με ασφάλεια το κτήριο και συγκεντρώθηκαν σε ανοικτό χώρο πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο οποιοδήποτε πρόσωπο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.