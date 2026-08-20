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Φωτιά σε αποθήκη στην Αθηένου προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές - Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα σε αποθήκη κατασκευασμένη από τσίγκους και ξύλα, επεκτεινόμενη σε παρακείμενο χώρο στάθμευσης. Από τη φωτιά υπέστη σοβαρές ζημιές όχημα που βρισκόταν στο σημείο, ενώ επηρεάστηκε και μέρος του περιεχομένου της αποθήκης.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε μικρή αποθήκη στην κοινότητα Αθηένου, προκαλώντας ζημιές τόσο στο υποστατικό όσο και σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο δίπλα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 18:03 και στη σκηνή ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ορόκλινης «Λοχία Παναγιώτη Θεοφίλου» και Υπαίθρου Αθηένου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μικρή αποθήκη κατασκευασμένη από τσίγκους και ξύλα, η οποία εφαπτόταν με παρακείμενο χώρο στάθμευσης παρόμοιας κατασκευής. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:30.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε μηχανοκίνητο όχημα που ήταν σταθμευμένο δίπλα στην αποθήκη, ενώ επηρεάστηκε και μέρος του περιεχομένου του υποστατικού.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

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