«Έπεσε» το ρεύμα σε πολλές περιοχές ανά το παγκύπριο - Ψάχνουν να βρουν το πρόβλημα

Τεχνικό πρόβλημα στην επικοινωνία φωτοβολταϊκού πάρκου με το Κέντρο Ελέγχου Διανομής της ΑΗΚ φαίνεται να προκάλεσε τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές ανά το παγκύπριο, με την ηλεκτροδότηση να έχει πλέον αποκατασταθεί σχεδόν στο σύνολο των καταναλωτών.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν νωρίτερα πολλές περιοχές, με πολίτες να εκφράζουν τη διαμαρτυρία και την ανησυχία τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αρχική επικοινωνία του «Πολίτη» με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, είχε αναφερθεί ότι υπήρχε «απώλεια παραγωγής», ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διερεύνηση για τα αίτια του προβλήματος.

«Διερευνούμε από πού προέκυψε», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, ενώ την ίδια ώρα καταβάλλονταν προσπάθειες για επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

Όπως μας είχε αναφερθεί, «Προσπαθούν να επαναφέρουν με εφεδρείες», καθώς οι διακοπές επηρέαζαν περιοχές ανά το παγκύπριο.

Τεχνικό πρόβλημα έδωσε εικόνα ελλείμματος παραγωγής

Νεότερη ενημέρωση έδειξε ότι πίσω από το περιστατικό βρίσκεται τεχνικό πρόβλημα στην επικοινωνία φωτοβολταϊκού πάρκου με το Κέντρο Ελέγχου Διανομής της ΑΗΚ.

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε «διακοπή επικοινωνίας στο φωτοβολταικό πάρκο με το κέντρο ελέγχου διανομής που ανήκει στην ΑΗ», με τον λόγο που προκάλεσε το πρόβλημα να παραμένει υπό διερεύνηση.

Όπως διευκρινίστηκε, η τεχνική δυσλειτουργία έδινε την εικόνα ότι υπήρχε έλλειμμα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να υφίσταται στην πραγματικότητα τέτοιο έλλειμμα.

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει πλέον αποκατασταθεί σχεδόν σε όλους τους καταναλωτές, ενώ τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη διακοπή της επικοινωνίας εξακολουθούν να διερευνώνται.

Για το περιστατικό αναμένεται σχετική έκθεση, η οποία θα καταγράψει πώς προέκυψε το τεχνικό πρόβλημα.