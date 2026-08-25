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Κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα: Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη
| Κύπρος

Κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα: Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 13:30 έως τις 16:00, με τις ευάλωτες ομάδες να καλούνται να λάβουν μέτρα προστασίας από τη ζέστη.

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για αύριο, Τετάρτη 26 Αυγούστου.

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Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 13:30 και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 16:00 της Τετάρτης.

Το επίπεδο επικινδυνότητας έχει καθοριστεί ως κίτρινο, με τις Αρχές να καλούν το κοινό, ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τη ζέστη.

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