Κίτρινη προειδοποίηση για καύσωνα: Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για αύριο, Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 13:30 και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 16:00 της Τετάρτης.

Το επίπεδο επικινδυνότητας έχει καθοριστεί ως κίτρινο, με τις Αρχές να καλούν το κοινό, ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τη ζέστη.