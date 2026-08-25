Ρωσική τεχνολογία σε κάμερες με «κυπριακή» ταυτότητα στη Σλοβακία

Κυπριακή εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης που έχει προκαλέσει έρευνα και προειδοποίηση ασφαλείας στη Σλοβακία, σχετικά με την προέλευση και τις τεχνικές δυνατότητες νέων συστημάτων ελέγχου της οδικής κυκλοφορίας.

Πρόκειται για τη SODASUS Ltd, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία εμφανίζεται στα επίσημα έγγραφα πιστοποίησης στη Σλοβακία ως κατασκευάστρια του συστήματος NERO R-ONE και με χώρα προέλευσης την Κύπρο.

Την υπόθεση παρουσίασε στις 23 Αυγούστου η ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung, σύμφωνα με την οποία η κυπριακή εταιρεία εμφανιζόταν ως κατασκευάστρια των συσκευών, ενώ η έρευνα που ακολούθησε στη Σλοβακία έδειξε ότι αυτές συνδέονταν τεχνολογικά με τη ρωσική Simicon, με έδρα την Αγία Πετρούπολη.

Η SODASUS στην Κύπρο

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η SODASUS LTD εγγράφηκε στην Κύπρο στις 24 Αυγούστου 2021 και διατηρεί γραφείο στον Στρόβολο, στη Λευκωσία. Η Neue Zürcher Zeitung αναφέρει ότι δεν κατόρθωσε να εντοπίσει προηγούμενη ουσιαστική εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας στην Κύπρο.

Πρόσθετα στοιχεία για τη SODASUS είχε δημοσιεύσει στις 7 Αυγούστου η σλοβακική ιστοσελίδα Aktuality.sk. Σύμφωνα με την έρευνά της, στα εταιρικά στοιχεία εμφανίζεται ως μέτοχος η Fidesta Management, εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Το Aktuality.sk αναφέρει επίσης ότι εντόπισε παλαιότερη καταχώριση της SODASUS σε ιστοσελίδα πώλησης έτοιμων εταιρειών, όπου φέρεται να προσφερόταν προς πώληση έναντι 12.000 ευρώ.

Πιστοποιήθηκε ως προϊόν κυπριακής εταιρείας

Στο επίσημο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του NERO R-ONE της σλοβακικής Υπηρεσίας Τυποποίησης, Μετρολογίας και Δοκιμών, το σύστημα καταγράφεται με κατασκευάστρια τη SODASUS LTD, Cyprus. Πρόκειται για το πιστοποιητικό υπ' αριθμόν 044/1/162/26, το οποίο εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 και έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2036. Με βάση, τα στοιχεία της πιστοποίησης, η αίτηση είχε υποβληθεί από τη σλοβακική εταιρεία it-s.

Τι εντόπισε η Εθνική Αρχή Ασφαλείας

Στις 14 Αυγούστου, η Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Σλοβακίας, NBÚ, εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση για «σημαντική κυβερνοαπειλή» που συνδέεται με τη χρήση συγκεκριμένων συστημάτων μέτρησης ταχύτητας.

Μεταξύ των προϊόντων που κατονομάζει περιλαμβάνεται το NERO R-ONE της SODASUS, Κύπρος, μαζί με συστήματα Cordon της ρωσικής Simicon και της κροατικής NEROline.

Η NBÚ αναφέρει ότι πραγματοποίησε τεχνική ανάλυση δείγματος του NERO R-ONE κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών της Σλοβακίας.

Σύμφωνα με την Αρχή, η εξέταση εντόπισε κινδύνους που αφορούν την πραγματική προέλευση του hardware και του software, ασυμφωνίες μεταξύ της τεκμηριωμένης και της πραγματικής διαμόρφωσης των διεπαφών επικοινωνίας, καθώς και προρυθμισμένους μηχανισμούς απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης.

Η NBÚ αναφέρει ακόμη ότι η έκδοση του λογισμικού που εντοπίστηκε στη συσκευή δεν αντιστοιχούσε σε εκείνη που αναφερόταν στην τεχνική τεκμηρίωσή της.

Οι 12 τηλεφωνικοί αριθμοί στη Ρωσία

Περισσότερα στοιχεία από την τεχνική ανάλυση δημοσιοποίησε η σλοβακική τηλεόραση Markíza, η οποία ανέφερε ότι είχε στη διάθεσή της την αναλυτική έκθεση της NBÚ. Όπως σημείωνει το ρεπορτάζ της Markíza, στη συσκευή εντοπίστηκαν 12 προρυθμισμένοι τηλεφωνικοί αριθμοί στη Ρωσία, καθώς και επιπλέον μη καταγεγραμμένο module επικοινωνίας 3G/4G.

Οι αριθμοί, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, συνδέονταν με την Αγία Πετρούπολη και την περιφέρεια Κεμέροβο. Η τεχνική ανάλυση έδειξε ότι η συσκευή μπορούσε να δέχεται εντολές μέσω SMS. Η Markíza αναφέρει ακόμη ότι εντοπίστηκε ενεργό Wi-Fi, καθώς και δυνατότητα μετάδοσης εικόνας μέσω RTSP χωρίς προστασία με κωδικό για χρήστη που είχε πρόσβαση στο δίκτυο της συσκευής.

Η σύνδεση με τη ρωσική Simicon

Η έρευνα του Aktuality.sk είχε ήδη από τις 7 Αυγούστου συνδέσει το NERO R-ONE με το CORDON PRO.M της ρωσικής Simicon, εταιρείας με έδρα την Αγία Πετρούπολη. Το σλοβακικό μέσο ανέφερε ότι η έρευνά του για την προέλευση των συσκευών οδήγησε από την Κύπρο και την Μπρατισλάβα στην Αγία Πετρούπολη.

Όπως μεταδίδει και η Neue Zürcher Zeitung, η τεχνική εξέταση έδειξε ότι πίσω από την κυπριακή ταυτότητα των συσκευών βρισκόταν τεχνολογία της Simicon.

Τι ισχύει για τις 279 κάμερες

Ο αριθμός των 279 συστημάτων αφορά το ευρύτερο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών της Σλοβακίας για την εγκατάσταση συστημάτων αυτόματου ελέγχου της οδικής κυκλοφορίας και όχι 279 NERO R-ONE που είχαν αγοραστεί από τη SODASUS.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από τις σλοβακικές Αρχές, κατά τον χρόνο που ξέσπασε η υπόθεση βρίσκονταν σε δοκιμαστική λειτουργία δύο συσκευές NERO R-ONE. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας έχει επίσης αναφέρει ότι συμβατικός προμηθευτής του για το έργο είναι η σλοβακική Soitron και όχι απευθείας η SODASUS. Στην αλυσίδα εμφανίζεται ακόμη η it-s, η οποία υπέβαλε την αίτηση για την πιστοποίηση του NERO R-ONE, στην οποία ως κατασκευάστρια αναγράφεται η κυπριακή SODASUS.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τις αρμόδιες Αρχές πλήρης εικόνα της εμπορικής σχέσης μεταξύ της SODASUS, της Simicon και των σλοβακικών εταιρειών που εμφανίζονται στην αλυσίδα προμήθειας. Δεν έχει επίσης ανακοινωθεί ότι διαπιστώθηκε πραγματική μεταφορά δεδομένων από τις συγκεκριμένες συσκευές προς τη Ρωσία. Η επίσημη προειδοποίηση της NBÚ αφορά τις τεχνικές δυνατότητες, τις αποκλίσεις από την τεχνική τεκμηρίωση και τις ευπάθειες που εντοπίστηκαν κατά την εξέταση του συστήματος.