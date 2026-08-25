Αναρρωτική για «ημικρανία» από ορθοπεδικό; Η απάντηση του ΠΙΣ και η επιστολή στην Αστυνομία για τις Φυλακές (ηχητικό)

Την πορεία της ποινικής διερεύνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση με τις καταγγελίες για έκδοση αναρρωτικών αδειών σε δεσμοφύλακες παρακολουθεί ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), ο οποίος προτίθεται να ζητήσει επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο Αστυνομίας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, ο Μιχάλης Αναστασιάδης ανέφερε ότι, με δικές του οδηγίες, ετοιμάζεται επιστολή προς το Αρχηγείο Αστυνομίας, μέσω της οποίας ο ΠΙΣ θα ζητήσει ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης, την οποία χαρακτήρισε «πολύ σοβαρή».

Η ποινική έρευνα άρχισε μετά τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και αφορά υπόνοιες για πιθανή σύμπραξη γιατρών και δεσμοφυλάκων με σκοπό την έκδοση αδειών ασθενείας με ψευδείς παραστάσεις. Λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έδωσε σχετική κατάθεση σε ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου, κατονομάζοντας δύο γιατρούς, έναν παθολόγο και έναν ορθοπεδικό.

«Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση»

Ο κ. Αναστασιάδης απέφυγε να προκαταλάβει το αποτέλεσμα της ποινικής έρευνας, τονίζοντας ότι ο Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να ενεργήσει θεσμικά και στη βάση των διαδικασιών που προβλέπει η νομοθεσία.

Όπως εξήγησε, από τη στιγμή που οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, ορθώς η υπόθεση διαβιβάστηκε μέσω της Νομικής Υπηρεσίας στην Αστυνομία για διερεύνηση.

«Από τη στιγμή που πιθανώς εμπλέκονται μέλη μας σε παράνομη δραστηριότητα, εμείς απαιτούμε την πλήρη διερεύνηση και διαλεύκανση της όλης υπόθεσης», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες και από την έρευνα προκύψουν στοιχεία που στοιχειοθετούν παραπτώματα, τότε ο ΠΙΣ θα εξετάσει το ζήτημα και σε πειθαρχικό επίπεδο.

«Εάν επιβεβαιωθεί η καταγγελία, ασφαλέστατα θα επιληφθούμε κι εμείς στο επίπεδο του πειθαρχικού ελέγχου, καθώς, εάν ευσταθούν οι πληροφορίες, ενδέχεται να προκύψουν πειθαρχικά παραπτώματα για τα οποία εμείς θα πρέπει να ασκήσουμε τον νενομισμένο έλεγχο», είπε.

Οι 5.548 ημέρες αναρρωτικής

Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ενώπιον του εκπροσώπου του ΠΙΣ και τα στοιχεία που αποκάλυψε ο «Π» για το ύψος των αναρρωτικών αδειών στο Τμήμα Φυλακών.

Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο του 2026, τέσσερις αξιωματικοί, 12 αρχιδεσμοφύλακες και 38 δεσμοφύλακες έλαβαν συνολικά 5.548 ημέρες άδειας ασθενείας. Τα στοιχεία αφορούν, μάλιστα, μόνο σωφρονιστικούς υπαλλήλους που απουσίασαν για περισσότερες από 40 ημέρες.

Ερωτηθείς κατά πόσο ένας τέτοιος αριθμός μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικός, ο κ. Αναστασιάδης απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι ο ΠΙΣ δεν μπορεί να εξαγάγει συμπεράσματα ή να καταδικάσει οποιονδήποτε αποκλειστικά στη βάση δημοσιευμάτων.

Όπως ανέφερε, ο Ιατρικός Σύλλογος θα πρέπει να αναμένει τα αποτελέσματα της επίσημης διερεύνησης, ώστε να διαπιστωθεί «ποια είναι η έκταση και η φύση» των ενδεχόμενων αδικημάτων.

Μπορεί ορθοπεδικός να δώσει αναρρωτική για ημικρανία;

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε ένα από τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο ορθοπεδικός φέρεται να εξέδωσε πιστοποιητικό αναρρωτικής άδειας σε δεσμοφύλακα με αιτιολογία «ημικρανία».

Ο κ. Αναστασιάδης εξήγησε ότι το γεγονός πως μια διάγνωση δεν εμπίπτει εκ πρώτης όψεως στην ειδικότητα ενός γιατρού δεν αρκεί από μόνο του για να εξαχθεί συμπέρασμα περί παρανομίας.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, γιατρός που διαθέτει νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος μπορεί υπό προϋποθέσεις να εξετάσει ασθενή και να εκδώσει πιστοποιητικό ασθενείας, ακόμη και όταν η συγκεκριμένη διάγνωση δεν εντάσσεται απόλυτα στη δική του ειδικότητα.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι μια τέτοια περίπτωση «με την πρώτη ανάγνωση» ενδέχεται να φαίνεται ασυνήθιστη και να απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

«Το να πούμε απόλυτα ότι ένας ορθοπεδικός ή ένας πλαστικός χειρουργός δεν μπορεί να εκδώσει ένα τέτοιο πιστοποιητικό, επειδή με την πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι δεν είναι τόσο λογικό, θέλει περισσότερη διερεύνηση», εξήγησε.

Σημείωσε ακόμη ότι η νομοθεσία δεν καθορίζει με απόλυτο τρόπο κάθε ιατρική πράξη που μπορεί να διενεργεί αποκλειστικά γιατρός συγκεκριμένης ειδικότητας, ενώ σε περιπτώσεις όπου τίθεται ζήτημα υπέρβασης των ιατρικών δυνατοτήτων ή ενδεχόμενης αμέλειας, το θέμα μπορεί να κριθεί από τα δικαστήρια.

Αναμένει τα αποτελέσματα ο ΠΙΣ

Ο κ. Αναστασιάδης επανέλαβε ότι σε αυτή τη φάση θα ήταν «πρόωρο, αδόκιμο και παρακινδυνευμένο» να προσδιοριστεί η φύση τυχόν παραπτωμάτων ή να αποδοθούν ευθύνες στους εμπλεκόμενους γιατρούς.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έχει άμεσο ενδιαφέρον για την έκβαση της υπόθεσης, καθώς αφορά πιθανή εμπλοκή μελών του.

«Θα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτής της διερεύνησης. Από τη στιγμή που άπτεται πιθανής εμπλοκής μελών μας, αντιλαμβάνεστε ότι μας αφορά», κατέληξε.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Μιχάλη Ανστασιάδη στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: