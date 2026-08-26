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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αγία Άννα - Έκαψε έξι εκτάρια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία Αρχείου

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αγίας Άννας, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, με πέντε πτητικά μέσα να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Περίπου έξι εκτάρια έκαψε η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην κοίτη του ποταμού Τρέμιθου, στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγίας Άννας Λάρνακας και η οποία τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 15:00 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:30 «αφού έκαψε έκταση περίπου έξι εκταρίων, με καλαμώνες, άγρια χόρτα και αποκαλάμες».

Σημειώνεται πως στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα, 33 άτομα του Τμήματος Δασών με έξι πυροσβεστικά οχήματα, δύο βυτιοφόρα και με ένα προωθητή γης, και εννέα άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία πυροσβεστικά οχήματα. 

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης μετείχαν επίσης ένα βυτιοφόρο και ένας προωθητής γης της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας και κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων με ένα γεωργικό ελκυστήρα και με ένα εκσκαφέα.

Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις πυρόσβεσης για την αντιμετώπιση περιστατικών αναζωπύρωσης», καταλήγει στην ανακοίνωση το Τμήμα Δασών.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΠΥΡΚΑΓΙΑΑγία ΆνναΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

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