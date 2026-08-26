Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν συμφώνησαν σε εβδομαδιαίες συναντήσεις - Αύριο ανακοινώνεται Επιτροπή Κοινωνίας των Πολιτών

Σε εντατικοποίηση των επαφών τους, με συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση, συμφώνησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, κατά τη σημερινή συνάντησή τους υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, η συνάντηση των δύο ηγετών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Προστατευόμενη Περιοχή των ΟΗΕ, ήταν εποικοδομητική.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τις μεταξύ τους συναντήσεις και να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα, αλλά και συχνότερα εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις.

Αύριο τα ονόματα για την Κοινωνία των Πολιτών

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι αύριο θα ανακοινωθούν τα μέλη της Καθοδηγητικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκε επίσης η πρόοδος σε σχέση με τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, όπως αυτά καθορίστηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την ύψιστη εκτίμησή τους προς τον ΓΓ του ΟΗΕ για την πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί, καθώς και για τη συνεχιζόμενη στήριξη και δέσμευσή του στις προσπάθειες για επίτευξη λύσης του Κυπριακού.

Η συμφωνία για συχνότερες και τακτικές συναντήσεις των δύο ηγετών, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών, αποτελούν τα συγκεκριμένα επόμενα βήματα που προκύπτουν από τη σημερινή συνάντηση.