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| Οικονομία

Με οριακές ζημιές έκλεισε το ΧΑΚ την Τετάρτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 317.070 μονάδες καταγράφοντας πτώση 0,01%

Οριακές ζημιές κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 317.070 μονάδες καταγράφοντας πτώση 0,01%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 186.310 μονάδες με ζημιές 0,02%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις 104.752,98 ευρώ.

Από τους επιμέρους δείκτες, άνοδο κατέγραψε ο Δείκτης Ξενοδοχείων σε ποσοστό 4,05% που ανήλθε σε 2.003,16 μονάδες. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι Επενδυτικές Εταιρείες που παρέμειναν στις 2.796,52 μονάδες.

Αντίθετα, ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς έκλεισε με οριακές απώλειες 0,01% και σταθεροποιήθηκε στις 2.160,87 μονάδες. Με απώλειες 0,04% έκλεισε επίσης και ο δείκτης της Κύριας Αγοράς που διαμορφώθηκε στις 248,12 μονάδες.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα κατέγραψε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 54.171 ευρώ (τιμή κλεισίματος 10,54 ευρώ – άνοδος 0,19%). Ακολούθησαν η Logicom, με όγκο 11.995,52 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,98 ευρώ – πτώση 0,67%), και η PETROLINA HOLDINGS, με όγκο 11.260,45 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,23 ευρώ – χωρίς μεταβολή).

Στην πρώτη πεντάδα βρέθηκαν επίσης η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, με όγκο 9.054,50 ευρώ (τιμή κλεισίματος 6,05 ευρώ – άνοδος 0,83%), και η Δήμητρα Επενδυτική, με όγκο 9.020,06 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,43 ευρώ – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις κινήθηκαν ανοδικά, έξι πτωτικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 88.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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