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Χριστοδουλίδης: Έρχεται η Ολγκίν αρχές Σεπτεμβρίου - Ορόσημο η συνάντηση με Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία Αρχείου

Με στόχο η σημερινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν να αποτελέσει την αφετηρία εντατικότερων και ουσιαστικότερων διαβουλεύσεων για το Κυπριακό, προσέρχεται στις συνομιλίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, θέτοντας ως επόμενο ορόσημο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Σε μια ουσιαστική συζήτηση, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για εντατικότερες και αποτελεσματικές διαβουλεύσεις στο Κυπριακό, προσβλέπει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενόψει της σημερινής συνάντησής του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Προεδρικό Μέγαρο για το Γραφείο Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την προσδοκία η σημερινή συνάντηση να αποτελέσει την αφετηρία μιας πιο εντατικής διαδικασίας, θέτοντας ως άτυπο ορόσημο την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Προσβλέπω σε μια ουσιαστική συζήτηση και σε μια ουσιαστική συνάντηση, η οποία θα είναι η απαρχή πιο εντατικών διαβουλεύσεων», ανέφερε.

Ορόσημο η Νέα Υόρκη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ενώ, όπως είπε, αντιλαμβάνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της επίσημης εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης θα μεταβεί εκεί και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης για χωριστή συνάντηση με τον ΓΓ.

Στόχος, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είναι οι δύο πλευρές να είναι σε θέση να ενημερώσουν τον Αντόνιο Γκουτέρες για τα αποτελέσματα των εντατικών διαβουλεύσεων που ευελπιστεί ότι θα αρχίσουν από σήμερα.

Στην Κύπρο η Ολγκίν αρχές Σεπτεμβρίου

Παράλληλα, ανέφερε ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως είπε, η προετοιμασία των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με τις συγκλίσεις βρίσκεται σε «πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο», θέμα το οποίο προτίθεται να θέσει και κατά τη σημερινή συνάντηση.

Επιδίωξη, πρόσθεσε, είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επίτευξη του στόχου που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ: την επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017.

«Άλλο η παρανομία, άλλο η προσπάθεια επίλυσης»

Κληθείς να σχολιάσει τη βεβαρημένη ατμόσφαιρα λόγω της έντασης στα ελληνοτουρκικά, αλλά και των παραπόνων της τουρκοκυπριακής πλευράς για ακυρώσεις διεθνών φεστιβάλ στα κατεχόμενα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαχώρισε τα ζητήματα αυτά από την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών.

«Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό η παρανομία, οι παράνομες ενέργειες, από την προσπάθεια να αρχίσουν οι συνομιλίες και πολύ περισσότερο να επιτευχθεί επίλυση του Κυπριακού», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η επίλυση του Κυπριακού είναι αυτή που θα οδηγήσει στην άρση ζητημάτων τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα παράνομων ενεργειών.

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