Δύο σοβαρές πυρκαγιές σε δύο μήνες στην Αραδίππου – Στο τραπέζι ξανά η μετακίνηση της Βιομηχανικής

Ο πύρινος εφιάλτης επέστρεψε στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, θέτοντας εκ νέου σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκαλώντας ταυτόχρονα αναστάτωση και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης (25/8) σε μικρή αρτοβιομηχανία, ήταν το δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα σε διάστημα περίπου δύο μηνών, αφού τέλη Ιουνίου είχε προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατεψυγμένων φαγητών, απειλώντας σοβαρά παρακείμενες βιομηχανικές μονάδες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από τον φούρνο του εργοστασίου, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από άλλη μονάδα, στην οποία επίσης είχε ξεσπάσει πυρκαγιά προ ημερών, θέτοντας σε κινητοποίηση τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας και της ΕΜΑΚ. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των μελών της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο γύρω στις 8 το βράδυ, αλλά πρόλαβε να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό της μονάδας. Η σκηνή αποκλείστηκε και δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμειναν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για λόγους ασφαλείας.

Το ευτύχημα ήταν ότι την ώρα της πυρκαγιάς δεν υπήρχαν άτομα εντός του εργοστασίου. Να σημειωθεί ότι, εξαιτίας της πυρκαγιάς πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν για αρκετή ώρα την Αραδίππου και περιοχές της Λάρνακας. Νεότερη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει ότι η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο αρτοβιομηχανίας δεν έγινε τελικά χθες Τετάρτη (26/8). Η διερεύνηση θα διεξαχθεί μετά από εξασφάλιση της απαραίτητης έγκρισης για είσοδο εντός του βιομηχανικού υποστατικού, κατόπιν ελέγχου της στατικής επάρκειάς του από πολιτικό μηχανικό, μέσω του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου στατικής επάρκειας του υποστατικού θα γνωστοποιηθούν με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, μέσω νεότερης επίσημης ενημέρωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το περιστατικό στο εργοστάσιο αρτοβιομηχανίας επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα που πρόβαλε ο Δήμος Αραδίππου μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 29ης Ιουνίου, για μεταφορά της Βιομηχανικής Ζώνης σε άλλη τοποθεσία, αφού η υφιστάμενη Βιομηχανική Περιοχή γειτνιάζει επικίνδυνα με κατοικημένες περιοχές.

Ο δήμαρχος, Χριστόδουλος Πάρτου, ζήτησε να γίνει διαχωρισμός των βιομηχανικών ζωνών και των οικιστικών περιοχών μετά την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο κατεψυγμένων φαγητών, εκφράζοντας την άποψη ότι τη λύση για το πρόβλημα της γειτνίασης των δύο αυτών ζωνών θα πρέπει να δώσουν οι εμπλεκόμενοι δήμοι σε συνεργασία με το κράτος.