Τέλος συναγερμού και για το δεύτερο βλήμα στην Αγία Άννα – Δεν είχε εκρηκτική ύλη

Χωρίς εκρηκτική ύλη ήταν το δεύτερο στρατιωτικό πυρομαχικό που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αγίας Άννας, κατά τη διάρκεια εργασιών διαπλάτυνσης αντιπυρικής ζώνης νοτίως του Πεδίου Βολής Καλού Χωριού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, μετά από έλεγχο που διενήργησε αρμόδιο κλιμάκιο πυροτεχνουργών της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι το βλήμα δεν περιείχε εκρηκτική ύλη και, ως εκ τούτου, περισυλλέχθηκε με ασφάλεια.

Η εξέλιξη αυτή αφορά το δεύτερο πυρομαχικό που εντοπίστηκε στην περιοχή, μετά την εξουδετέρωση το πρωί φωτιστικού βλήματος όλμου διαμετρήματος 81 χιλιοστών, το οποίο είχε εντοπιστεί την Τετάρτη εντός του Πεδίου Βολής Καλού Χωριού.

Πηγή: ΚΥΠΕ