Γέμισαν τις βαλίτσες με τσιγάρα από τα κατεχόμενα – «Τσίμπησαν» 57 κούτες και μοίρασαν €5.090 σε πρόστιμα

Σε κατασχέσεις αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων στα σημεία διέλευσης προς τα κατεχόμενα Οδού Λήδρας και Αγίου Δομετίου, προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων σε τρεις περιπτώσεις από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου, επιβάλλοντας εξώδικο πρόστιμο συνολικού ποσού €5.090.

Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι στις 23/8/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο Σημείο Διέλευσης οδού Λήδρας, ανέκοψαν πεζή, για έλεγχο των εμπορευμάτων που είχε στην κατοχή της.

Προσθέτει ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις προσωπικές τσάντες της διερχόμενης εντοπίστηκαν συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 2 κιλών και 250 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Σύμφωνα με το Τμήμα, τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

Αναφέρει ότι η διερχόμενη συνελήφθηκε αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης, με την καταβολή ποσού ύψους €790 ευρώ.

Εξάλλου, στις 25/8/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου, όχημα ταξί με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής που μετέφερε 39χρονο.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην ταξιδιωτική αποσκευή του επιβάτη, σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, εντοπίστηκαν 13 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 4 συσκευασίες με πούρα συνολικής ποσότητας 40 τεμαχίων, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

Αναφέρεται επίσης ότι ο εμπλεκόμενος συνελήφθηκε αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης, με την καταβολή ποσού ύψους €800 ευρώ.

Τέλος, στις 27/8/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, επίσης στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου, ανέκοψαν για έλεγχο όχημα ταξί με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής που μετέφερε 60χρονο με την οικογένεια του.

Στην ανακοίνωση το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις ταξιδιωτικές αποσκευές του εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες 44 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 2 κιλών και 575 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

Σύμφωνα με το Τμήμα, ο εμπλεκόμενος συνελήφθηκε αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης, με την καταβολή ποσού ύψους €3.500 ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ