Τελεσίγραφο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα ανοίξουν μόνο με τους όρους μας»

Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους της για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ότι το Ιράν προετοιμάζει σχετικό κατάλογο. Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, τόνισε.

Ο Ρεζαΐ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν σε έναν διάδρομο για τη ναυσιπλοΐα που θα διέρχεται από τα Στενά, τμήματα του οποίου βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν. Τα πλοία θα διέρχονται από έναν καθορισμένο κεντρικό δίαυλο εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρούν τους όρους του Ιράν, δήλωσε μέσω διερμηνέα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar του Λιβάνου και μεταδόθηκε σήμερα.

Παράλληλα, ο Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε ότι οι αναφορές για πιθανό σχέδιο δολοφονίας του νεότερου γιου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι ένα ψέμα.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι ήταν ενήμερη για ένα βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, στο οποίο συζητείτο μία πιθανή συνωμοσία για τη δολοφονία του Μπάρον Τραμπ, του νεότερου γιου του Αμερικανού Προέδρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ