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Σφαγή στο Νότιο Σουδάν: 49 νεκροί σε επίθεση για ζωοκλοπή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ένοπλοι επιτέθηκαν σε κοπάδι βοοειδών και γειτονικό χωριό στο βορειοδυτικό Νότιο Σουδάν, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 49 νεκρούς και 33 τραυματίες. Το νέο αιματηρό περιστατικό αναδεικνύει την κλιμακούμενη βία και την ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τη χώρα, όπου εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από ανθρωπιστική βοήθεια.

Τουλάχιστον 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 33 τραυματίστηκαν χθες Πέμπτη στο Νότιο Σουδάν όταν ένοπλοι επιτέθηκαν σε χώρο όπου βρισκόταν κοπάδι βοοειδών και χωριό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το Νότιο Σουδάν μαστίζεται επί χρόνια από αιματηρές επιθέσεις που έχουν σκοπό τις ζωοκλοπές, ενώ παραμένει θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στον πρόεδρο Σάλβα Κιρ και αντίπαλες, περισσότερο ή λιγότερο πιστές στην αντιπολίτευση.

Η επίθεση έγινε χθες Πέμπτη πριν από το ξημέρωμα. Οι δράστες είχαν στόχο κοπάδι βοοειδών στην Μάκαρ-Πάκουεκ και το χωριό Μάντινγκ Τζουέρ Μπόμα, στη βορειοδυτική χώρα.

«Η επίθεση διαπράχθηκε από εγκληματική οπλισμένή διασυνοριακή συμμορία», δήλωσε ο Γουίλιαμ Γουόλ Μάγιομ Μπολ, εκπρόσωπος των τοπικών αρχών.

Την περασμένη χρονιά κηρύχτηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έξι μήνες στην περιοχή, έπειτα από αναζωπύρωση των επιθέσεων μελών φυλών εναντίον άλλων κοινοτήτων και των ζωοκλοπών.

Η επίθεση διαπράχτηκε τρεις εβδομάδες έπειτα από προγούμενη στην περιοχή, με 60 νεκρούς και 50 τραυματίες.

Οι τοπικές αρχές κάλεσαν ανθρωπιστικές οργανώσεις να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί «η καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση εξαιτίας των μετακινήσεων πληθυσμών που προκαλεί η σύγκρουση».

Η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική στο νεότερο κράτος του κόσμου. Κάπου 10 από τα 12,2 εκατομμύρια κατοίκους του Νότιου Σουδάν έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ πάνω από επτά εκατομμύρια βρίσκονται υφίστανται «οξεία επισιτιστική ασφάλεια», σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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