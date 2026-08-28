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Θρίλερ κάτω από τη γη στο Νεπάλ: Πάνω από 100 εργάτες παγιδευμένοι σε σήραγγα (βίντεο)
| Κόσμος

Θρίλερ κάτω από τη γη στο Νεπάλ: Πάνω από 100 εργάτες παγιδευμένοι σε σήραγγα (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μάχη των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό τους – 350 άνθρωποι απομακρύνθηκαν ήδη, στους 472 οι νεκροί από την καταστροφή στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από εκατό εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που άφησε πίσω τουλάχιστον 472 νεκρούς προχθές Τετάρτη στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ και της Κίνας, ανακοίνωσε ο νεπαλικός στρατός.

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«Λάβαμε την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που είχαν παγιδευτεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα ήδη, ωστόσο πιστεύεται πως απομένουν εκατό ακόμη παγιδευμένοι.

Πηγή: ΑΠΕ

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