Αγριεύει ο καιρός: Ενδεχόμενο πορτοκαλί προειδοποίησης - Έρχονται καταιγίδες και απότομη «βουτιά» της θερμοκρασίας

Για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και έντονα καιρικά φαινόμενα αύριο, Σάββατο 29 Αυγούστου, έκανε λόγο σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ την Παρασκευή ο Ανώτερος Μετεωρολογικός Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Μιχάλης Μούσκος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Μούσκο, το Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι νωρίς το βράδυ σε αρκετές περιοχές της Κύπρου, προσθέτοντας πως προγραμματίζεται να εκδοθεί σχετική προειδοποίηση το απόγευμα της Παρασκευής, η οποία έχει μεγάλη πιθανότητα να είναι πορτοκαλί λόγω της έντασης των φαινομένων.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία, σημείωσε ότι από τους 39 περίπου βαθμούς στο εσωτερικό και τους 34 στα παράλια την Παρασκευή θα πέσει το Σάββατο στους 30, ωστόσο από την Κυριακή και μετά θα αρχίζει να ανεβαίνει, επανερχόμενη στα κανονικά για την εποχή επίπεδα μέχρι την Τρίτη, γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό και 32 στα παράλια.

Συμπλήρωσε ότι παραμένει κάποια αστάθεια στα ορεινά τις επόμενες μέρες με μεμονωμένες βροχές την Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, ενώ παροδικές βροχές και χαλάζι ενδέχεται να σημειωθούν και σήμερα.

Συνέστησε επίσης προσοχή στους οδηγούς που θα κινούνται στους δρόμους το Σάββατο, καθώς και αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

Πηγή: ΚΥΠΕ