ΟΑΥ μετά το πρόσφατο περιστατικό σε ιδιωτική κλινική: «Κανένας ασθενής δεν πρέπει να γίνεται μπαλάκι μεταξύ νοσηλευτηρίων»

Την ανάγκη καθορισμού σαφέστερων διαδικασιών για τη μεταφορά ασθενών μεταξύ νοσηλευτηρίων αναδεικνύει το πρόσφατο περιστατικό που απασχόλησε τη δημόσια συζήτηση, σύμφωνα με τη διευθύντρια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), Μόνικα Κυριάκου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», η κ. Κυριάκου ανέφερε ότι προτεραιότητα του ΟΑΥ ήταν η διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού και η διασφάλιση ότι η ασθενής θα είχε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που χρειαζόταν από το κατάλληλο νοσηλευτήριο.

«Έπρεπε να διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάλληλη λύση»

Απαντώντας στις επικρίσεις για τον χρόνο που χρειάστηκε ο ΟΑΥ να τοποθετηθεί δημόσια, η κ. Κυριάκου ανέφερε ότι προηγήθηκε διερεύνηση των δεδομένων και συζητήσεις με τα δύο εμπλεκόμενα νοσηλευτήρια.

Όπως είπε, έπρεπε να διαπιστωθεί ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα και κατά πόσο η κατάσταση της ασθενούς μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο νοσηλευτήριο όπου βρισκόταν ή αν χρειαζόταν μεταφορά σε άλλο κέντρο.

Σύμφωνα με την ίδια, ανάλογες διαδικασίες ακολουθούνται σε κάθε αντίστοιχο περιστατικό, καθώς δεν διαθέτουν όλα τα νοσηλευτήρια τις ίδιες δυνατότητες και εξειδικεύσεις.

«Τα νοσηλευτήρια πρέπει να διαχειρίζονται τις αναμενόμενες επιπλοκές»

Η διευθύντρια του ΟΑΥ υπογράμμισε ότι τα νοσηλευτήρια που αναλαμβάνουν εξειδικευμένα και σύνθετα περιστατικά οφείλουν να διαθέτουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης των αναμενόμενων επιπλοκών που μπορεί να παρουσιαστούν.

Όπως ανέφερε, κάθε ιατρική πράξη συνοδεύεται από γνωστούς κινδύνους και πιθανές επιπλοκές, οι οποίες εξηγούνται στον ασθενή στο πλαίσιο της ενημερωμένης συγκατάθεσης.

«Τα νοσηλευτήρια οφείλουν να μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις αναμενόμενες επιπλοκές», είπε χαρακτηριστικά.

ΟΑΥ: Δεν μπορεί να μένει χωρίς φροντίδα ασθενής που χρειάζεται περίθαλψη

Η κ. Κυριάκου ξεκαθάρισε ότι ένα περιστατικό που χρειάζεται φροντίδα υγείας και φτάνει σε νοσηλευτήριο πρέπει να λαμβάνει τη δέουσα διαχείριση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν αποτελεί συνήθη πρακτική η άρνηση νοσηλείας από δημόσια νοσηλευτήρια σε περιστατικά που προέρχονται από ιδιωτικά.

Όπως είπε, πραγματοποιούνται συχνά μεταφορές ασθενών από ιδιωτικά σε δημόσια νοσηλευτήρια όταν κρίνεται ότι απαιτείται πιο εξειδικευμένη φροντίδα.

Επανεξέταση του πλαισίου μεταφορών

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του ΟΑΥ, το περιστατικό ανέδειξε κενά ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη μεταφορά ασθενών.

Όπως ανέφερε, ο Οργανισμός επανεξετάζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των νοσηλευτηρίων και τη διαδικασία μεταφοράς ασθενών, με στόχο να καταστεί πιο σαφής και αποτελεσματική.

«Υπάρχει κενό ως προς το ποιος λαμβάνει την τελική απόφαση για τη μεταφορά ενός ασθενούς και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να ρυθμίσουμε με πιο σαφείς διαδικασίες και τεκμηρίωση», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η επιδίωξη είναι οι αποφάσεις να βασίζονται σε τεκμηριωμένα δεδομένα του αρχικού νοσηλευτηρίου και να μην αμφισβητείται η αναγκαιότητα μιας μεταφοράς όταν αυτή είναι πραγματικά απαραίτητη.

Η ασθενής παραμένει στο αρχικό νοσηλευτήριο

Αναφερόμενη στην εξέλιξη του περιστατικού, η κ. Κυριάκου δήλωσε ότι η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο αρχικό νοσηλευτήριο.

Όπως εξήγησε, μετά τις συζητήσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι, με την κατάλληλη υποστήριξη από γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, το νοσηλευτήριο ήταν σε θέση να συνεχίσει τη διαχείριση του περιστατικού.

Νέα υπενθύμιση υποχρεώσεων προς τα νοσηλευτήρια

Η διευθύντρια του ΟΑΥ ανέφερε ότι ο Οργανισμός εξέδωσε ανακοίνωση υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Όπως είπε, τα νοσηλευτήρια καλούνται να παρέχουν φροντίδα χωρίς διακρίσεις και, όταν απαιτείται μεταφορά ασθενούς, αυτός να παραμένει στο αρχικό νοσηλευτήριο έως ότου διευθετηθεί ομαλά η μεταφορά του.

«Κανένας ασθενής δεν πρέπει να γίνεται "μπαλάκι" μεταξύ νοσηλευτηρίων», ανέφερε.

Πιο εξειδικευμένα κριτήρια για τις δυνατότητες των νοσηλευτηρίων

Η κ. Κυριάκου σημείωσε επίσης ότι, παρότι τα νοσηλευτήρια αδειοδοτούνται με βάση συγκεκριμένες ειδικότητες, ο ΟΑΥ έχει διαπιστώσει διαφοροποιήσεις στις πραγματικές δυνατότητές τους.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, ο Οργανισμός βρίσκεται στο τελικό στάδιο καθορισμού πιο εξειδικευμένων κριτηρίων για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν τα νοσηλευτήρια.

«Χρειάζονται και κυρώσεις»

Ερωτηθείσα αν πρέπει να υπάρχουν συνέπειες σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης άρνησης ή παραπομπής ασθενών, η διευθύντρια του ΟΑΥ συμφώνησε ότι δεν αρκούν μόνο τα κίνητρα.

Όπως ανέφερε, όπου διαπιστώνεται τεκμηριωμένα αδικαιολόγητη άρνηση ή αδικαιολόγητη παραπομπή, θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις.

«Συμφωνώ. Όπου διαπιστώνεται τεκμηριωμένα αδικαιολόγητη άρνηση ή αδικαιολόγητη παραπομπή, θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία που ο ΟΑΥ εξετάζει και ενισχύει.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: